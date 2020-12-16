使徒行者3｜葉蒨文拍親熱戲緊張到胃痛　直認要求高：喊咗四個鐘

憑着TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演Candy而大受歡迎的葉蒨文（Sophie），近日首度在台慶劇《使徒行者3》中孭重戲份，飾演保安局副局長千金蘇淼淼，同袁偉豪（Ben）有不少親熱戲。可惜在昨晚（15日）播出的一集中，蘇淼淼（葉蒨文飾）因為幫徐天堂（袁偉豪飾）調查爸爸蘇子安（李國麟飾）受賄洗黑錢的真相，最後事敗被對方錯手殺死。

葉蒨文（Sophie）在TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演Candy。（IG@sophieysm）

「01最賞睇娛樂大獎」即日起至12月23日接受投票喇，答埋簡單問題，隨時贏最新5G手機12 Pro！

現年28歲的Sophie在2016年參選港姐後入行，憑着「島大女神」之名而為觀眾熟悉，雖然過往參演過不少劇集，但多數都是無名的角色，今次是她首度在正劇中有正式演出，但原來這個機會是臨陣換角才得來的，加上在劇中與袁偉豪及李國麟有不少對手戲，令她大感緊張：「第一場戲已經要喺袁偉豪面前除衫，我去到現場緊張到胃痛，睇完第一個take覺得好唔滿意、好離譜，但都要拍埋落去，離開片場返到屋企我喊咗四個鐘。但到播出又覺得自己好傻，其實唔使喊咁耐咁緊張嘅，經過導演同大家演員嘅悉心調教之後都ok嘅，但呢個經歷令我覺得自己心理質素比較差啦，可能經驗多啲就唔會咁緊張。」

Sophie在《使徒行者3》中第一場戲就要喺袁偉豪面前除衫，上演一場泳池調情戲。（YouTube影片截圖）

重溫精彩演出：

+ 27 + 27 + 27

劇中Sophie飾演阿Ben的女朋友，兩人更有連場激吻戲，令拍劇經驗尚淺的她非常尷尬：「喺我屋企同徐天堂錫錫嗰part呢，第一個take我唔知點樣做，硬晒軚，導演就話『你哋可唔可以畀多啲Passion呀？』跟住袁偉豪就話『佢都冇反應嘅』，我話『導演，要反應？好好，得得，我畀你』，跟住第二個take就放咗去做囉，落足感情去錫佢個嘴呀！同埋我唔知喺螢幕睇要錫到幾激先係啱啱好，但第二個take都ok，導演都收貨。」

Sophie與Ben在劇中有連場激吻戲！（YouTube影片截圖）

+ 17 + 17 + 17

Sophie同阿Ben在劇中接連上演泳池調情戲同激吻戲，討論度十足，但其實私底下Sophie與同屆港姐張寶兒（Bowie）是好朋友，所以她在開拍前都有向對方報備：「嗰陣時收到劇本知道同佢男朋友有親熱戲，覺得少少怪怪哋，但工作需要，都有同佢報告『要錫你男朋友，報定先。』（有冇監場？）冇呀，寶兒都大方，佢自己都做呢行，我相信佢應該會更加理解。同埋寶兒知道我今次終於有比較多戲份，主動message我叫我畀心機，放鬆啲做，叫我加油，我好感動好開心。」

Sophie與張寶兒（Bowie）是同屆港姐。（IG@sophieysm）

Sophie有樣有身材，絕對有潛力上位！（IG@sophieysm）

眼大大、笑容甜美的Sophie被視為是「美女筍盤」，今次在《使徒行者3》中的演出更令觀眾眼前一亮，大讚她有樣有身材，但其實Sophie已經有一位圈外男友，而且好理解她的工作：「我男朋友都大方嘅，唔會呷醋，唔知佢內心有冇，但佢表現出嚟冇囉。佢好分得開嘅，知道係做嘢需要，我都好知自己現實中要啲乜嘢，同埋佢都信任我嘅，咁我作為一個女朋友都幾好㗎嘛，值得信賴嘅。（感情穩定有冇結婚計劃？）冇呀，我都好專注做嘢，而家市道咁差，大家都係諗住搵錢先。」對於被網民激讚有潛力上位，Sophie就表現得好謙虛：「我自己目標係做到最好，走得幾遠唔係我決定，做好自己先。」