潮流合夥人2|周揚青靠專業度高情商征服觀眾　網友：網紅中的例外

內地真人騷《潮流合夥人2》自開播以來好評不斷，五位嘉賓陳偉霆、歐陽娜娜、范丞丞、周揚青、劉雨昕相處得非常和諧，且笑料不斷，氣氛愉悅又溫馨。

五人有各自的性格，但又非常和諧。（微博@FOURTRYSPACE）

最新一集中，潮流店「FOURTRY」迎來首日營業，想不到周揚青當天就賣出了價值7000多元的鎮店皮褸，業務能力受到全網力讚，有關「周揚青太懂女生購物心理了」的話題即刻引起網友熱議：

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其實節目當初官宣周揚青加入後，曾遭到不少質疑，但隨著節目的播出，大眾對她的好感度直線上升，絕對是屬於網紅中的例外，主要體現在她的能力與情商。

思路清晰 對於線上線下的選貨定位精準

本身周揚青就在淘寶開有自己的服裝店，因此在第一集的籌備階段，她就發揮了重要作用。由於今季是線上線下同時銷售，在選品方面，周揚青提出實體店選擇一些男女同款、容易駕馭但不失亮點的服裝：

周揚青提出選品建議。（視頻截圖）

價錢方面有高有低，帶動銷量：

挑選線上商品時，周揚青選擇的都是色彩比較豐富的服裝，這樣影出來的效果會更搶眼：

對於模特兒的選擇也很有見解：

修圖效率驚人：

有禮貌 情商高

事緣五位嘉賓都有互送禮物，但范丞丞大家的禮物都很貴重，自己送書似乎有些難以拿出手，而周揚青很自然地化解了他的顧慮，並雙收接過禮物：

在前往超市採購的途中，周揚青、歐陽娜娜、劉雨昕坐在後排看范丞丞的MV，她指范丞丞唱歌同說話的聲音不同，面對范丞丞的提問，周揚青的回答也很機智：

通常大家對網紅的印象都是整容臉，無什麼真材實料等，不過周揚青對潮牌的理解、對店舖的運營方式、銷售能力以及為人處事等都令網友很佩服，且性格爽朗大方，完全沒有扭扭捏捏，敢於提出自己的意見與見解，有很強的業務能力，因此通過節目受到不少觀眾的喜愛。

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