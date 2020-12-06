【潮流合夥人2】陳偉霆任主理人領導力獲讚　五人共享3層豪華別墅

內地真人騷《潮流合夥人》第二季於4日開播，今次由陳偉霆（William）擔任主理人，歐陽娜娜、劉雨昕、范丞丞以及周揚青任合夥人，在成都經營「FOURTRY」潮流集合店。

第二季五位嘉賓。（微博@THE9-劉雨昕）

雖然今季大換血，但就首播的反應來看，內容與口碑都不錯，更登頂網絡綜藝第一名。作為「大家長」的陳偉霆，在領導能力方面亦受到力讚，首先，他思路清晰，目標明確，做決定果斷；其次，能照顧到每位合夥人的情緒，識得調和氣氛；再者，分工明細，讓大家各司其職，強勢得來又不失溫柔，可謂是整個節目的主心骨，不難看出，幾位嘉賓都相處得非常和諧，第一日便已默契十足。

除此之外，今季無論居住環境、潮流店舖抑或提供入貨的倉庫，比起第一季都豪華了很多：

+ 6 + 6 + 6

與之對應的是，今年的任務加碼，要同時進行線上線下銷售，而線上的營業額需要達到1000萬人民幣（約1187萬港元）。

今季線上營業額數目相當大。（視頻截圖）

首日大家完成集結，互相了解下之後，第二日便開始做開店前期準備，幾位潮人都穿出自己的風格。臨出門時，歐陽娜娜發現門口佔了1/3鞋櫃的波鞋，全部都是主理人陳偉霆的私伙嘢，更令大家羨慕的是，他拿出了一對Nike Air Mag，歐陽娜娜即刻驚歎「這雙太厲害啦！」而身為富二代的周揚青也表示「我第一次看到實物」，陳偉霆笑言：「希望如果找到喜歡球鞋的人，他要不願意買我們衣服的時候，我就拿這些東西出來，給他聞一下，但不能碰。」

陳偉霆的波鞋已佔據鞋櫃1/3之多。（視頻截圖）

這雙被陳偉霆視若珍寶的波鞋是1989年Nike設計師Tinker Hatfield受邀為電影《回到未來》（Back to the Future）續集所創造的一對概念鞋款，其背後意義非凡。事緣該電影的男主角Michael J. Fox在90年代初診斷出會使患者喪失行動及語言能力的慢性絕症——帕金森氏症，為對抗此病，他創立了同名基金會（Michael J. Fox Foundation），致力推動有助於該病症的科學研究。這對Nike MAG與電影中的款式如出一轍，2011年首次推出，總共1510對，只能在eBay競標，收益全數交由Michael J. Fox基金會作為慈善用途，吸引了眾多演藝名人響應，經過計算，最後平均一對以3700美金（約2.87萬港元）截標。

電影中的波鞋。（視頻截圖）

2016年，Nike Air Mag發售，這款能夠自動繫鞋帶、檢測腳型，全球僅89對，且只有男款 US 7、9、11、13 四個尺碼，當中85對需要到Nike官網進行捐款，每次捐出10美金，即可獲得一次抽籤資格，不設捐款上限，而所得款項全數交由Michael J. Fox基金會，剩下的4對分別在香港、倫敦、紐約三地以慈善拍賣會競標形式出售，收益同樣是捐贈Michael J. Fox基金會。有指香港的這對Nike Air Mag最終以81萬港元成交。