早霸王｜男聽眾挽救婚姻講到喊　前妻即拆穿謊言：唔需要做無謂嘢

男聽眾想挽救婚姻，仲講到喊。（影片截圖）

男聽眾Felix件初同老婆離婚後，有感失去了才珍惜，所以希望藉《早霸王》嘅「你知道唔知道有人掛住你」環節挽救一下。之不過，原來呢位男聽眾所講嘅嘢極度有保留，最後被前妻Cathy即時拆穿，仲勸佢「唔需要做埋啲無謂嘢，大家move on啦」……

男聽眾表示結婚初期同太太都好幸福，但後來開始溝通唔到。（影片截圖）

男聽眾Felix表示2010年與Cathy相戀，6年後買樓兼結婚，他說：「不過可能我太幸福，所以唔識捉緊」森美聞言後，即時表示：「呢個唔關幸福事，你好明確係做錯嘢，係未有第二個?」Felix話自己去年與女同事太過密切、曖昧，又強調與對方比較好傾，但從來無諗過喺埋一齊。問到二人曖昧到咩程度時，Felix表示：「拖手，比人影到相。」森美就話：「咁唔係曖昧喎，你係有嘢。」

又話唔明點解老婆身邊嘅朋友個個都勸離婚，認為她可以搵到更好的。（影片截圖）

強調與女同事只係曖昧嘅Felix仲話老婆好決絕，今年初簽紙離婚，講講下仲喊埋：「大家都認為分開下會好啲，可能佢已經習慣無咗我，但我唔想……」又話離婚後，有嘗試挽救，例如喺對方屋企樓下掛上道歉橫額等等，無奈對方態度十分決絕。

結果被前妻踢爆講大話……（影片截圖）

電話接通Cathy後，佢表示估到邊個會致電節目，並謂：「女人死咗心就係死咗心。」Cathy直指前夫大話一個接一個：「佢一開始話想自己去旅行，被同事踢爆原來係與女同事同行，我折穿佢先肯認，我有比機會佢，但佢唔肯斷纜。」Cathy有感Felix完全唔知錯，覺得對方無得救，所以才決定離婚，最後她更說：「佢呢排係有搵我，但我想同佢講唔需要做埋無謂嘢，大家move on啦」

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