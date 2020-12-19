【潮流合夥人2】陳偉霆再騷私伙Be@rbrick　70cm售價達數萬？

陳偉霆（William）在內地真人騷《潮流合夥人2》中的表現備受好評，首集拿出逾80萬的限量Nike Air Mag即刻掀起話題，而在最新一集中，潮流店「FOURTRY」開始首日營業，陳偉霆的另一「私伙嘢」再次出現。

陳偉霆的Nike Air Mag。（視頻截圖）

營業前，陳偉霆預先扮演買家角色，同負責銷售的周揚青、劉雨昕模擬了一次購物，由詢問店中的設計與擺設，再到試穿等，事無巨細地問到各個問題，做好充足準備。而店中擺放了幾款的Be@rbrick作為裝飾，當中有一款Andy Warhol的聯名作品「Flowers」是陳偉霆的自留款，就片中來看，尺寸可能是1000%，即700mm，售價大概在1280美金（約9923港元）上下，也有1至4萬港元的標價。

Be@rbrick在尺寸方面一共出過7種，3000%、2000%、1000%（高度為70釐米左右）、400%（高度為28釐米左右）、100%（高度為7釐米左右）、70%、50%。當中2000%、3000%作為展品並未對外發售。（視頻截圖）

Andy Warhol是美國Pop Art開創者之一，藝術形式多種多樣，包括油畫、插畫、攝影、雕塑等，《Flowers》是他的著名作品之一。他與Be@rbrick其他聯乘系列還包括Marilyn Monoroe、Brillo、Double Mona Lisa等，都非常受歡迎。

美國著名藝術家Andy Warhol。（網絡圖片）

+ 4 + 4 + 4

最新5G手機12 Pro隨時屬於您！投選「01最賞睇娛樂大獎」兼答簡單問題，內容寫得最精彩、令人印象深刻及令人產生共鳴的答案就可以成為巨獎得主啦！