使徒行者3．短評︱林峯湊仔戲好沉悶　回憶片段成最大敗筆？

TVB台慶劇《使徒行者3》踏入結局周，隨着馬國明在劇中的真正身份揭曉，黑警蘇Sir（李國麟飾）終於繩之於法，觀眾最期待的「打大佬」環節亦逐步浮面。劇集播至第30集，客串演出的人物亦愈來愈多，但依然存在不少問題，為人詬病。

蘇Sir（李國麟飾）錯手殺了自己個女。（YouTube影片截圖）

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劇集演員陣容鼎盛，在本周劇情中最令大家驚喜的相信是林峯的同期藝員訓練班同學登場，徐榮、楊明、趙永洪、張美妮、陳少邦、李忠希等去到好意頭沐足店，眾人暢談舊事，最後更有吳卓羲壓軸登場，雖然這一幕的確意想不到，但整段劇情安排就很不合理，成班人去到沐足店並不是按摩，而是食生果、吹水，完全「夾硬嚟」，實在有點「九唔搭八」。

林峯的同期藝員訓練班同學客串出場，但成班人齋食生果、吹水。（YouTube影片截圖）

+ 7 + 7 + 7

《使徒行者》系列一向以臥底戲為賣點，但在《使徒行者3》中竟然已經發展到幾乎每個黑社會都是臥底，甚至周圍表明臥底的身份，完全沒有神秘感。而由於飾演釘姐的佘詩曼今次並沒有參演，所以爆Seed（林峯飾）反而沒有了男女感情線，而是為他安排了一段親生仔的戲份。劇中有好大篇幅都集中在爆Seed與兒子植仔身上，不過親生仔這條線就比較沉悶，來來去去都是植仔懷疑爆Seed是壞人，爆Seed不敢認回親生仔，拖慢劇情發展。

爆Seed（林峯飾）同親生仔這條線感覺沉悶。（YouTube影片截圖）

而為了與前兩輯呼應，《使徒行者3》中加插了大量的回憶片段，當中釘姐（佘詩曼飾）、阿攣（連詩雅飾）、Wing翔（洪永城飾）多次在爆Seed同徐天堂（袁偉豪飾）的回憶中出現，加上一時回到2009年，一時又來到現在，不但感覺混亂，而且十分不協調。其實在劇中加插回憶片段並沒有問題，但有沒有必要Loop完又Loop呢？

雖然Wing翔（洪永城飾）與正梅（黃翠如飾）這段回憶感覺自然，更埋下了原來兩人早有淵源的伏筆，但劇中的回憶片段實在太多，切換又混亂。（YouTube影片截圖）