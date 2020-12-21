周湯豪自認「媽寶」　揭19歲遇媽媽比莉罹癌怕「失去唯一親人」

周湯豪常被外界冠上「星二代」、「媽寶」的稱號，而過去鮮少談論家裡事的他，難得在社交媒體發文，談論到媽媽比莉罹癌的那年，他才19歲卻因此要一肩扛起家裡生計，還要照顧媽媽。

周湯豪20日一早在Facebook上發文提到「如果你有空間可以去追求你的夢想，你是個幸福的人」，並提醒大家「在追夢之前，先照顧好自己，照顧好你的家人，如果他們不需要你照顧，那你是個幸福的人」，還透露「我經歷過不能做自己想做的，因為在做自己想做的事情前，我要能先負擔自己、照顧家人」。

周湯豪與媽媽比莉感情很好。（Facebook@Nick 周湯豪）

對於外界稱他是「星二代」，周湯豪也認同，不過強調「不是富二代」，也揭開媽媽比莉罹癌的那年，他才19歲回到台北，「在一瞬間要面對家裡的生計外，還有面對可能失去我唯一的親人」，之前媽媽從沒讓他為生活煩惱，「直到她必須要手術，化療，那是我人生中非常艱難的一段日子，家裡沒有其他大人，叫天天不靈，我記得當時我恨透自己為什麼不夠能力，那時的我19歲，我的人生一瞬間變天」，對於「媽寶」的稱號，他則自信回應「我是很媽寶，媽媽就是寶」。

周湯豪提到自己十年來工作沒有停過，「我常說我沒有20歲，我把自己的時間奉獻給了工作與家庭，因為當時我的處境，不能讓我無憂無慮過沒有負擔的生活」，現在媽媽病好，是他最大的幸福，更吐露心中話「我還能多要求什麼，我還能給母親什麼？不讓她擔心，是我們身為子女唯一能做的～珍惜所有的一切」。

周湯豪帥氣照（點圖放大↓↓↓）

+ 4 + 4 + 4

延伸閱讀：

楊謹華生日黏富商尪曬愛 婚2年紀念日冒出「阿龍」

Janet閒不下來每天宮縮還求工作 想帶兒子陪產

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】