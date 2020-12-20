SBS演藝大賞2020︱《Running Man》跑足十年　金鍾國終奪大獎

一年一度的「SBS演藝大賞2020」昨晚（19日）如期舉行，大會出盡奇招防疫獲觀眾大讚。適逢今年是長壽節目《Running Man》十周年，一眾主持人獲頒「Golden Contents獎」外，今年大賞則由金鍾國撃敗去年得主劉在錫獲得。

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今年金鍾國活躍於《Running Man》和《我家的熊孩子》兩節目，一直是大熱之一，苦等多年的他終於撃敗去年得主劉在錫，奪得大賞。歌手出身的金鍾國講到：「我得過歌手的大賞，但當時不是這樣，心情很沉悶，後來就覺得為甚麼那時沒有去好好享受呢…大家都叫我提前準備獲獎感言，但我甚麼也完全沒有準備，擔心沒有得獎的話又會傷心。剛才我一直在想，不要出現我的名字，萬一是我的話怎麼辦…我是個歌手，以前為了宣傳才上綜藝節目…當時的我根本不知道甚麼是綜藝…但我認識了劉在錫、姜鎬童等好前輩，感謝他們讓綜藝成為我的生命全部…」他更一度講到眼濕濕。

金鍾國今年終於奪得大賞！（SBS截圖）

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而今年開播十周年《Running Man》也獲頒「Golden Contents獎」，一眾主持上台時坦言是不容易的時間，亦過得相當快，感謝成員間的互相支持外，亦多謝每位工作人員、嘉賓和世界各地的觀眾，宋智孝也承諾日後會繼續用心「跑」下去。此外，主持之一的Haha也憑《Running Man》奪得最優秀獎（Show Variety類）。

《Running Man》全員獲頒「Golden Contents獎」。（SBS截圖）

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昨晚部分得獎名單：

新人獎：《show!terview》Jessi、《家師父一體》車銀優、《我家的熊孩子》吳珉錫

Couple獎：《我家的熊孩子》林元熙、鄭石勇

Golden Contents獎：《Running Man》、《叢林的法則》

HOT STAR獎（TV類）：朴娜勑、張度練

HOT STAR獎（OTT類）：李昇基

優秀獎（Program類）：《美味的廣場》、《Trot神誕生了》

優秀獎（真人騷類）：《燃燒的青春》金光奎、《白種元的胡同餐館》鄭仁仙

優秀獎（Show Variety類）：《家師父一體》金東炫、《一個接一個的那天的故事》張度練

最優秀獎（Program類）：《我家的熊孩子》

最優秀獎（真人秀類）：《我家的熊孩子》李尚敏、《美味廣場》金希澈

最優秀獎（Show Variety類）：《Running Man》Haha、《Trot神誕生了》張允瀞

製作人獎：《家師父一體》＆《美味的廣場》梁世炯

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