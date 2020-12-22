收視滯後報告｜《香港愛情故事》成功挽救收視　其實對劇集不公平

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是12月7日至12月13日。今次的重點當然是《香港愛情故事》的首周收視，雖然的確比早前同時段進步了不少，但依然未達預期，其實這部劇集在坊間反應好好，如果放在黃金時段播放，收視或者會再進一步。

先講一下其他劇集的收視，《愛•回家之開心速遞》稍微回落，由27.5點降至26.9點，不過依然是一個不錯的成績。《使徒行者3》繼續保持上升的走勢，由25.3點微升至25.5點，《踩過界II》也是，由22.3點升至23點，雖然兩部黃金時段劇集的升幅並不明顯，但至少升一定好過跌吧。

該星期趙趙碩之在《踩過界II》有出色演出。（螢幕截圖）

+ 7 + 7 + 7

到了本周重點《香港愛情故事》，曾經在第一集創下本周最高收視，有21.3點，不過之後有所回落，整周平均收視是20.1點。這個收視當然不是很理想，但比起之前這個時段連續幾星期只有約17點的收視，已經有明顯的反彈，證明無綫這一個變陣是下對了棋。雖然成功挽救收視，但其實這個安排對劇集本身有個不公平，《香港愛情故事》在坊間引起不少討論，對劇集大加讚賞，其實本應值得更高的收視，但時段放後，一改香港人睇劇的時候習慣，有好多觀眾未必會在十點半看電視，這是一個致命的事實。

即睇《香港愛情故事》中期演員評核：

+ 18 + 18 + 18

《愛•回家之開心速遞》周一至五平均26.9點，最高收視周四、五(10、11日)晚28.2點。《使徒行者3》周一至五平均25.5點，最高收視周二(8日)晚26.3點。《踩過界II》周一至五平均23.0點，最高收視周四(10日)晚24.0點。《香港愛情故事》周一至五平均20.1點，最高收視周一(7日)晚21.3點。

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