黃曉明為減重10kg生圖於網絡瘋傳　網友大讚顏值氣質回春！

內地演員黃曉明最近為新電影《戴假髮的人》積極減肥，被導演要求瘦15kg的他，目前已經成功減重10kg，昨日（21日），黃曉明工作室官方微博曝光了一輯最新生圖，即刻在網絡瘋傳，引起大眾熱議，大讚黃曉明不止顏值飆升，甚至「年輕」了10年。

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瘦了後的黃曉明五官立體了不少，下頜線也凸顯了出來，整個形象氣質與之前完全不同，網友們紛紛驚歎「靚仔」，指他「去油」成功。

今年43歲的黃曉明憑藉古裝劇《大漢天子》獲得關注，其後在多套劇集以及電影中表演不俗。但自從10年前拍攝了偶像劇《泡沫之夏》後，他便遭到不少網友嘲「油膩」，無論演戲定生活中，總是喜歡邪魅一笑，將油膩感推向巔峰。原本隨著一些影視作品慢慢洗甩這樣的感覺，但在去年真人騷《中餐廳》第三季中，黃曉明莫名其妙的霸道總裁行為以及「明言明語」（指黃曉明的言語）又將其推回「油膩」，直到今年，他才以電視劇《鬢邊不是海棠紅》「去油」成功，再加上現在顏值回春，看來是成功擺脫了「油膩」二字，似乎回到了《大漢天子》時的模樣。

《泡沫之夏》中的黃曉明。（劇集截圖）

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