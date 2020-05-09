【王牌對王牌】黃曉明首挑戰京劇花旦扮相　網友激讚：太驚艷了！

黃曉明、尹正、佘詩曼主演的劇集《鬢邊不是海棠紅》播出後備受好評，觀眾更指黃曉明於劇中一洗「油膩」形象，重回以前顏值巔峰。

黃曉明在《鬢邊不是海棠紅》中的表演獲觀眾力讚。（微博@電視劇鬢邊不是海棠紅）

曾經透露想挑戰劇中京戲花旦「商細蕊」的黃曉明，昨日（8日）在綜藝節目《王牌對王牌》中如願以償，他一身青衣（京劇花旦）打扮亮相，頭戴點翠頭面珍珠鳳冠，服裝色彩鮮艷有層次，高貴大方，還擦上玫粉色指甲油，以京腔與華晨宇合作演繹《少年》，無論唱腔或扮相都驚艷眾人。

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不過，青衣主要以唱功為主，動作幅度較小，行動較沉穩。雖然舉手投足間黃曉明扮得有板有眼，但在「唱」方面初初還可以用假聲，後來直接以原聲繼續演繹，不知道是太難唱，還是節目的安排之一。

對於黃曉明首次扮演青衣，粉絲都大感驚喜，紛紛留言道：「這是什麼絕世大美人，是美在歲月裡的青衣！太有氣質了」、「能看你演百種角色，體會百味人生，真的是一件很幸福的事」、「曉明哥太驚艷了」等。

黃曉明當晚還重現2007年《新上海灘》中許文強的造型。（微博@黃曉明工作室）

青衣是戲曲中旦行的一種，北方劇種多稱青衣，南方劇種多稱正旦，扮演的一般是端莊、嚴肅、正派人物，多為賢妻良母，或是貞潔烈女之類的人物。