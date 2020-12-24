雞排妹鄭家純自揭抽脂失敗黑歷史　一個部位「整壞了」怒告診所

雞排妹（鄭家純）在剛出道時曾與高雄一間醫美診所進行廣告代言交換，獲得免費抽脂手術，不過之後她反悔，就委請台灣律師要求診所將停止使用她的照片宣傳，診所則出示當初簽訂的合約，認為雞排妹這樣的做法不合理，而雞排妹也在社交平台上發文透露當初在診所做壞了，事後去別家醫美診所進行第二次手術補救。

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據「鏡週刊」報導，雞排妹認為當初與醫美診所簽約時，合約上沒有載明使用她照片的期限，這對她不公平，而且合約上有寫著她的照片只能用於網路宣傳，但是診所將她的照片做成廣告看板放在門口的柱子上，因此她要求要解約，並拆除診所柱子上的廣告看板，還求償150萬台幣，但是診所方面則回應，當時是雞排妹主動來找他們合作，而且雞排妹也允諾提供10張寫真照授權診所做廣告宣傳之用，這些都有合約以及電子郵件往來為證，並無不正當使用。

雞排妹在社交平台上發文透露當初在診所做壞了。（Facebook@雞排妹ili鄭家純）

雞排妹23日一早在社交平台發文透露「我的大腿做過兩次抽脂手術」，並表示18歲時在醫美診所進行第一次抽脂手術做壞了，導致她之後找了其它信任的醫美診所做第二次手術來補救。醫美診所看到雞排妹的貼文，也發出聲明澄清並請委任律師準備向她提告。

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