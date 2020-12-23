盤點三大性教育Youtube　雞排妹深夜保健室41萬粉絲揮底美女博士

隨著現代人對性平普及，以前難讓父母開口的性教育，現在也逐漸從學校學到，或在網路上獲得更多資訊，但網路資訊百百種，該怎麼挑選正確的內容？今天網路溫度計就精選三個YouTube健康教育頻道，不但每個都高顏值，更有台灣醫師進駐，給你滿滿的專業性知識！

＃深夜保健室（訂閱數：41萬）

說到性知識節目，近期最紅的就是深夜保健室了！由身材火辣的雞排妹鄭家純主持，節目不但視覺上賞心悅目，內容也充滿實用性，各類話題不忌，針對性相關的疑惑或是迷思，邀請性治療、泌尿科醫師替網友解答，雖然今年才開始上傳影片，但目前已經累積41萬人訂閱，更成為Google公布快速竄升創作者之一。

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＃可樂研究社（訂閱數：6.64萬）

頻道如其名，專門提供性愛相關內容，由男性泌尿研究的「美女博士」許藍方，以及台灣律師馬克主持，透過醫學跟法律角度，探討性相關醫學議題，以及台灣通姦除罪化、約炮法律等話題，充滿知識性的內容，搭配許醫師的高顏值，讓底下網友總是留言表示「許博士好甜」、「這種方式學法律我可以」。

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#程威銘醫師Dr. DKK （訂閱數：16.8萬）

由泌尿科醫師程威銘創立，除了分享生活影片，也有許多男性在意的性相關問題，例如早洩、攝護腺鈣化、結紮迷思等，透過教學與醫師見解，帶給網友們許多實用建議，除了分享性知識，脫下白袍的程醫師，在系列出遊影片中，不但會分享美景，也不時展露結實好身材，成為頻道另一個賣點，讓粉絲直呼「程醫師好帥」、「漲知識了！」。

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