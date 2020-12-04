雞排妹踩過界拍劇？《國際橋牌社2》和服造型回眸一笑網民心動了

台灣政治職人劇《國際橋牌社》第二季拍攝中，雞排妹鄭家純推出寫真年曆，因主題「同島一命」巧合跟劇集主題相似，不少網友紛紛敲碗加入演出，劇組索性邀請鄭家純客串，二號劇組公布她身穿和服劇照，瞬間引發「老公們」的一陣暴動。

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鄭家純日前推出2021年寫真年曆，只見她裸上身、雙手捧胸、披白紗展現火辣好身材，並以「同島一命」為名，坦言2020年因疫情關係，全世界都過得辛苦，期望生活在台灣的大家能不畏風雨、堅定信念地活著。公布當天立刻被眼利的網友發現，「同島一命」與《國際橋牌社2》主題相似，鄭家純說，這真的是巧合，希望大家能支持這兩個「同島一命」。

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《國際橋牌社2》劇情以1995到1996年台海危機為故事背景，打出「同島一命 死裡求生」的劇情主軸，要展現台灣軍民團結度過危機，戰到最後的堅強意志。提到邀請鄭家純演出，製作人汪怡昕笑說：「團隊看到消息時嚇了一跳，真的是巧合！」也想說既然雙方都有「同島一命」的想法，索性來個跨界合作，邀請鄭家純客串演出。

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