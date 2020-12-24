江伊晴唯展結婚兩周年　曬甜蜜睡衣照：沖完個熱水涼已經夠happy

江伊晴（前藝名江若琳，Elanne）與「生煎包王子」蕭唯展（前名蕭潤邦，Oscar）於2018年舉行浪漫婚禮，無論婚前婚後，二人都不時在網上曬恩愛。昨天（23日）是他們結婚兩周年紀念日，一向愛得痴纏的兩公婆，例牌在網上放閃。

Oscar在IG貼出兩年前在日本影婚照的花絮，相中一片白雪，冰天雪地，Elanne穿上露肩婚紗，表情寬容，而Oscar則似乎穿上長袖衫褲都一副頂唔順的模樣，他寫道：「老婆❤婚姻兩週年快樂，還記得影結婚相當天凍到X街，X都縮（所以用件褸遮住），我仲黑晒面而你著到咁，一點也不覺冷，食過夜粥，好夠薑，就好似嫁比我咁夠薑，i love u」。

江伊晴與「生煎包王子」蕭唯結婚兩周年（江伊晴IG）

而老婆Elanne則貼出兩公婆的睡衣look，兩人親密依偎，留言說：「結婚2周年快樂，今日既（嘅）我地（哋）慶祝活動無華麗既（嘅）衣服，無精心打扮無浪漫既（嘅）燭光晚餐，只係留在家沖完個熱水涼舒舒服服食餐飯已經夠happy 」，並hashtag「繼續幸福地走下去吧」，非常sweet！

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