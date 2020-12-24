Angelababy隔四年再擔任電影女主角　劇情玩自嘲火速登微博熱搜　

事隔四年再擔任女主角推出電影的angelababy（楊穎），其作品《明天你是否依然愛我》就在今日（24號）正式上映。沒想到其中一幕劇情她竟然玩自嘲，令她火速登上微博熱搜第一位，超過400萬人討論，人氣可以話相當高。

angelababy事隔四年再擔任女主角推出電影《明天你是否依然愛我》。（《明天你是否依然愛我》微博圖片）

《明天你是否依然愛我》是由angelababy同台灣男星李鴻其主演，是一部都市愛情故事。講述IT男費力（李鴻其飾）是一位存在感極低的男人，在一次公司中看到新來的女同事趙希曼（angelababy飾），這點燃了他內心的世界，找到了自己必順去冒險的理由，用心去追求對方陪著她在異國度過一段限定時間的愛。

angelababy在電影中玩自嘲。（《明天你是否依然愛我》微博圖片）

在其中一幕二人到國外旅行的橋段中，李鴻其同angelababy只是朋友關係，但因為男方喜愛女方，所以他就用baby來稱呼她，但angelababy就似乎不喜歡向他直言：「正常人誰會叫baby啊！」正正因為這一句說話，令網友們覺得她似在吐嘈自己，事關在現實世界中她的名字就有baby這個英文字。亦萬萬想不到angelababy有留意這一個熱搜，就立即在個人微博發文：「哈哈哈哈，說的很對，對不起。」似乎認同電影中的自己所說的話，非常可愛。

因為這一句對白令她上熱搜。（微博愛豆微博圖片）

angelababy似乎都認同劇中自己。（微博圖片）