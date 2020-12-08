奔跑吧｜Angelababy唔Call黃曉明零解釋　網民質疑5年婚姻亮紅燈

現年31歲的Angelababy（楊穎）同男星黃曉明結婚5年，近年就不斷傳出婚姻亮紅燈，不時被傳出二人貌合神離，甚至出席同場活動亦不同框等，互動比起從前少了許多，現時婚姻狀況令外界相當關注。當大家一直在猜測他們婚姻關係時，近日Angelababy在主持的綜藝節目《奔跑吧》中的一個舉動，更令人懷疑她的婚姻狀況似乎出現了問題，又令離婚疑雲再度受討論。

二人的婚姻狀況令外界相當關注。（Angelababy微博圖片）

在最新一集節目《奔跑吧》中，節目組設置了一個遊戲關卡，就是要求藝人傳訊息給親人，最快收到回覆的人就是贏家。而Angelababy本想傳訊息給爸爸媽媽，但因為二人出門旅遊關係，可能無法及時接電話回覆，所以她另找他人竟然傳訊息給阿姨，完全沒有提及過老公黃曉明，連一個解釋都沒有，所以Angelababy這個舉動才令人覺得匪夷所思，因為另一已婚主持人沙溢就好自然地傳訊息給老婆。

雖然大家認為在一般情況下，應該第一時間會想起另一伴，不過又不是必然的。事關有網友就替Angelababy發聲，指出她可能是顧慮到黃曉明在工作，所以不想打擾老公而已，認為不需要有過度的聯想。

Angelababy原本想打給父母的。（微博圖片）

阿姨有回覆了。（影片截圖）

另外，在上月黃曉明慶祝43歲生日時，只在微博貼出兩張照片，一張是同父母的合照，另一張則是自己穿着羽絨大衣的側面照，完全不見任何Angelababy的蹤影。而Angelababy亦未有發貼文送上祝福，因為以往她都是第一時間發貼文為老公慶生，所以婚變傳聞令人相當關注。再加上是次在節目中的舉動，更令婚變傳聞再度成為討論焦點。

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黃曉明生日完全不見Angelababy蹤影。（黃曉明微博圖片）