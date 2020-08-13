Angelababy楊冪出晒名「小腰精」　緬甸大學生腰圍細到令人吃驚

女明星為了保持好身材自有一套方法，幾乎都擁有完美S曲線線條，令到不少人都非常羨慕。而其中有幾位更是出了名的「小腰精」，腰圍全不超過60厘米（約23英吋），是名副其實的「螞蟻腰」，她們就是楊冪﹑Angelababy（楊穎）﹑鋼琴家郎朗老婆吉娜愛麗絲，但她們仍然不敵來自緬甸的大學生Su Moh Moh Naing來得厲害，事關她的腰圍細到不科學，更打破世界紀錄，成為全球最細腰的人。

吉娜愛麗絲﹑楊冪同Angelababy都是出名的「小腰精」。（吉娜愛麗絲﹑楊冪﹑Angelababy微博圖片）

眾所周知，楊冪在早年曾帶領「反肚摸肚臍」的風潮，當時大家都驚嘆她的腰真的好纖細。隨後大家都嘗試玩這個挑戰，原來不是人人都可以做到，大家才認證她「小腰精」地位。正正因為有「楊柳細腰」所以她穿任何服裝都非常玲瓏浮凸，近日她因錄製綜藝節目《密室大跳脫2》，身穿粉紅色旗袍更展現她的小蠻腰，好身材令不少人讚嘆。而她曾在一個訪問中自爆自己的腰圍是59厘米而已，不超過24英吋非常驚人。

楊冪的腰圍只有59厘米。（灕陌希﹑楊冪微博圖片）

不過一山還有一山高，Angelababy的腰圍亦相當驚人。模特兒出身她身材自然好，所以往往出席活動其衣著打扮均受到好評，無論是露肩裝﹑露腰裝﹑露腿裝都非常美麗。早前上綜藝節目《王牌對王牌》，其身穿旗袍裝更令人吃驚，完全展現她小蠻腰一面，即使坐下來小蠻腰亦明顯可見。早年在節目中曾公開量度腰圍的她，只有54厘米相等於約21點多英吋，比起楊冪更出眾。

Angelababy的腰圍比起楊冪更出眾。（《王牌對王牌》﹑Angelababy微博圖片）

相比楊冪﹑Angelababy，鋼琴家郎朗老婆吉娜愛麗絲的小蠻腰更驚人，事關她的腰圍只有53厘米而已，相等於21英吋，曾在綜藝節目《天天向上》公開量度數字，當時所有人都非常驚訝。而在另一節目《幸福三重奏》上，她身穿旗袍裝更驚人，纖細腰部明顯可見，當時還成為熱話廣受討論。

吉娜愛麗絲的腰不超過22英吋。（吉娜愛麗絲﹑《幸福三重奏》微博圖片）

雖然她們三位都是「小腰精」，但有另一位「小腰精」更為厲害，她就是來自緬甸一名叫Su Moh Moh Naing的大學生。據內地媒體報道指出，她的腰圍只有34厘米僅有13.7英吋而已，非常不科學。眼見她穿任何服裝都顯得小蠻腰好突出，身體曲線更加明顯。對於她的「小小蠻腰」好多人都覺得不可思議，更懷疑她是用了修圖技術，但Su Moh Moh Naing面對質疑就認為做自己就好，因為自己天生是吃不肥的體質，而她的腰圍數字更打破了前世界紀錄保持者，來自英國Romanie Smith的38厘米（約14多英吋），成為最新的世界紀錄保持者。

Su Moh Moh Naing的腰只有13.7英吋。（影片截圖）

事實上，在這個大家追求「以瘦為美」的世代，不少網友見到Su Moh Moh Naing的身材反而不是羨慕，而是覺得恐怖。因為太瘦關係會令身材比例更不好看，大家還擔心她會否因為太瘦出現健康問題添。

Romanie Smith的38厘米（約14多英吋）已被打破。（亞霤維爾ARAEJARL微博圖片）