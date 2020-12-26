女人俱樂部｜苗金鳳先係全劇最強卡士　74歲近照曝光風韻猶存

由陳慧珊、吳啟華、李若彤及李麗珍領銜主演的2014年TVB劇集《女人俱樂部》（簡稱M Club）近日於翡翠台深宵時段重播，除了李若彤與李麗珍等姊妹情之外，最令觀眾期待的戲碼定非李若彤的家庭生活莫屬，當中她與劇中野蠻奶奶「黃趙詠梅」（苗金鳳飾）的戲情，更看得觀眾津津樂道，當時更有網民稱讚她是「世界級演技」。

女人俱樂部｜苗金鳳演野蠻奶奶極出色 除盧宛茵仲有邊幾位勝任？

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即使是年青觀眾，對現年75歲的苗金鳳亦不至於太過陌生，除了《女人俱樂部》之外，苗金鳳亦在《烈火雄心》中飾演過李子雄的母親、《真情》的越南婆等等令觀眾印象深刻的角色，而《女人俱樂部》則是苗金鳳息影前的最後劇作，及後在2015年，苗金鳳亦有參演舞台劇《杜老誌》。其實苗金鳳17歲就入行，出道初期是使用本名「林慧珊」拍攝電影，第一套粵語片《雙鳳仇》令她一舉成名，及後才改藝名為「苗金鳳」。之後她繼續在粵語片擔正，大多角色都以楚楚可憐的姑娘為主，例如《一水隔天涯》、《珍珠淚》等皆為她的代表作，惟形象與近二十年她在電視劇的角色極大差別。

苗金鳳在《第三類法庭》（1994年）飾演邵美琪媽媽極強悍！（網上圖片）

不過自從《女人俱樂部》之後，苗金鳳因「厭倦拍劇」為由再次退隱，除了2015年參演過舞台劇《杜老誌》之外，鮮有公開露面。2018年，葉家寶有一次影音分享會上巧遇當時74歲的苗金鳳，並將二人合照分享至個人社交平台；其後劉素芳亦有在2018年12月的飯局中喜遇苗姐，只見金鳳姐比起拍攝《女人俱樂部》的狀態稍為發福，面色紅潤保養得宜。

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