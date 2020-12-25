幸福三重奏｜何猷君吵架會畫「樹狀圖」分析　奚夢瑤：他就用大腦

賭王四房兒子何猷君同內地超模老婆奚夢瑤，最近一起參加內地真人騷《幸福三重奏》廣受關注。在最新一集節目中，奚夢瑤就公開了夫妻起爭執時，何猷君的習性，原來他會用「樹狀圖」以作記錄分析吵架的前因後果，再用邏輯去思考為自己脫身，令奚夢瑤覺得好不可思議，掀起網友熱烈討論。

夫妻二人在節目中2的一舉一動都廣受關注 ．（《幸福三重奏》微博圖片）

在最新一集節目中，何猷君同奚夢瑤需作分開行動，在她同兩位妻子謝楠﹑白慧明一起坐車出發時，三位女人就在車上大談個自老公。而講到吵架話題的時候，奚夢瑤就不介意公開二人起爭執時的狀態，爆出何猷君會畫「樹狀圖」記錄吵架的重點，令到在場人士驚訝不已：「「我們兩個之間如果有吵架或爭執，他真的能拿塊白板出來，然後把上面寫（思維導圖）真的。他有的時候明明吧，我都看得出來他就知道自己理虧了，但他就是用他的大腦，就是一定要想出一個詭辯的這種方法，把自己圓回來，然後就我沒有錯。」看得出來在日常生活中，何猷君在吵架方面應該是勝出的一方，難怪有網友就留言：「千萬不要輕易和理工男辯論」，畢竟他是畢業於世界名校麻省理工學院的高材生。

奚夢瑤公開夫妻二人吵架時的狀況。（影片截圖）

何猷君吵架時會畫「樹狀圖」。（影片截圖）