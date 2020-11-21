嫁何猷君成豪門少奶奶　奚夢瑤不認同：我嫁的是愛情

賭王四房兒子何猷君去年同內地模特兒奚夢瑤結婚，同年生下兒子何廣燊，為何家第五代的長孫，立了大功的奚夢瑤令不少人羨慕。從一位超模一夜之間嫁入豪門變成何家少奶奶，對於這件事奚夢瑤罕有地開腔，令她再次登上熱搜廣受討論。

奚夢瑤為何家誕下第五代長孫 。（momomarioho＠IG）

在近日接受內地節目訪問時，對於如何看待外界說她嫁入豪門這回事，奚夢瑤二話不說：「我嫁的不是豪門，我嫁的是愛情。如果沒有愛情，甚麼樣的豪門我都不想進去，真的。」可見她是多麼的喜歡老公何猷君。

另外，他們夫妻二人最近參加真人騷節目《幸福三重奏》一言一語都極受關注，其中何猷君表示自己並不是一位擁有無限額度卡的富二代，他需要工作為自己未來打拼，對於老公這個說法奚夢瑤大表贊同，還公開大讚奶奶梁安琪是自己偶像：「真的是這樣子，因為就是我婆婆是一個大家都公認的虎媽，所以她其實是一個對小孩要求非常高的人，還是我學習的榜樣。她對所有兄弟姐妹都是這樣子，就是說我會給到你們正常的一個照顧，但絕對不會慣你就是亂來這樣子。」看來奚夢瑤已經學會其中道理，將來亦是一位處事分明的媽媽。

接受訪問表示自己嫁的不是豪門而是愛情。（影片截圖）

夫妻二人最近一起參加真人騷節目《幸福三重奏》。（《幸福三重奏》微博圖片）