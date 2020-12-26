潮流合夥人2 | 陳偉霆唔知眼鏡甩鏡片　事後超尷尬：我點出來行？

陳偉霆、歐陽娜娜、范丞丞、周揚青、劉雨昕在真人騷《潮流合夥人》第2季中，經營潮流店「FOURTRY」越來越得心應手，默契十足。最新一集中，營業額增加不少，幾位合夥人終於可以外出吃大餐。

陳偉霆比劉雨昕大12歲，周揚青比范丞丞同歐陽娜娜也大12歲，因此網友笑言：「果然是一家人」。（視頻截圖）

當日開店前，幾人吃完早餐閒聊，陳偉霆透露在入娛樂圈之前，自己曾經做過銷售：「在一個家居裝飾，有一點家具擺設，然後有珠寶一點的，項鏈的那種。」原本他只是想做暑期工，沒想到做了兩個月後，發現很好賺，於是就留下來繼續做，那時他剛剛出來讀書，一個月有幾千蚊收入。

陳偉霆透露入行前曾做過Sales，不少粉絲都表示第一次聽聞。（視頻截圖）

然而，今集引發觀眾笑點的，仍然要數陳偉霆。事緣在結束一日的營業後，他突然發現自己的眼鏡有一邊無鏡片，即刻問其他幾位合夥人：「你們幾個看不出來吧？不然播出來好傻。」又連忙叫工作人員幫忙看後期製作，原來由早上出門口開始，他的眼鏡就已經是這樣，在接下來的5個小時中，陳偉霆戴著單邊鏡框眼鏡接待很多來自不同地方的客人，令他幾近崩潰地「咆哮」：「我怎麼出來混？我怎麼出來混？」儘管大家安慰他說「這就是潮流」，但一想到自己尷尬了一整日，陳偉霆忍不住繼續大叫：「這個潮流我接受不了！」令網友笑爆肚。

陳偉霆戴著單邊鏡框眼鏡錄製了成日節目。（微博@William威廉陳偉霆）