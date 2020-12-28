女人俱樂部｜王敏奕靠實力獲取觀眾掌聲　曾國祥否認為老婆拉關係

2014年TVB經典劇集《女人俱樂部》近日於翡翠台深宵時段重播，不少粉絲為了「翻煲」劇情都不惜捱夜追看！而劇集除了李若彤及李麗珍等好姊妹在二十多年重逢的戲碼之外，年輕版的故事亦非常受觀眾歡迎，當中以陳嘉寶以及王敏奕的戲份最重，二人分別為李若彤及李麗珍的「年輕版」。

大家一齊嚟「抬高」王敏奕！（劇照）

《女人俱樂部》由曾志偉以及陳維冠監製，於2013年6月開機拍攝，2014年4月21日正式首播。但在開拍至播出期間，於2013年年尾就傳出曾志偉兒子曾國祥與王敏奕拍拖，至2013年12月，曾國祥與王敏奕更翹手出席亞太影展紅地氈。當年劇集還未播出街之前已經有報道指王敏奕被指定做李麗珍年輕版是因為曾志偉「欽點」，令王敏奕肩負著「靠關係」參演的罪名。

曾國祥與王敏奕於2019年結婚：

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不過傳言在劇集播出街後卻不攻自破，除了是因為王敏奕的演出有驚喜備受觀眾讚賞之外，當時其經理人麥曦茵，以及曾國祥亦各自為王敏奕護航。麥曦茵曾經向傳媒透露自己並不知王敏奕與曾國祥拍拖，而當日劇集Casting的時候，曾志偉並沒在場，挑選王敏奕參演的是陳維冠與李麗珍。

曾國祥亦表示，自己與王敏奕是在拍完《女人俱樂部》才開始發展，所以並不構成「靠關係」參演。而事實上，王敏奕亦曾參演過曾志偉監製的電影《烈日當空》（於2007年拍攝），據知當時曾志偉已對王敏奕留下深刻印象，及後王敏奕也參演過不同電影例如《囡囡》、《DIVA華麗之後》，演出經驗相當豐富。

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