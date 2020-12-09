女人俱樂部｜李若彤李麗珍曾是經典女神　學生相靚過陳嘉寶王敏奕

2014年播映的高收視作《女人俱樂部》（簡稱M Club）由今個星期起，緊接《天幕下的戀人》及《最美麗的第七天》於凌晨12點半深宵時段播放，劇迷終於可以再次在電視機前見到七位昔日女神李若彤、李麗珍、袁潔瑩、陳慧珊、葉蘊儀、張慧儀及江欣燕同台演出。

「01最賞睇娛樂大獎」即日起至12月23日接受投票喇，答埋簡單問題，隨時贏最新5G手機12 Pro！

李若彤、李麗珍、袁潔瑩、陳慧珊、葉蘊儀、張慧儀及江欣燕主演的《女人俱樂部》，播映六年後將放在深宵時段重播。（《女人俱樂部》）

由於劇集以年青時的回憶作為賣點，並將舊時回憶與現代劇情互相穿插，因此劇組特意找來年輕一大截的陳嘉寶、王敏奕、Super Girls成員Cheronna（吳嘉熙）、陳瀅、糖妹（黃山怡）、賴慰玲及A2A（前名AOA）成員吳燕菁，共七位年輕新人女演員分別擔任七位女神的少女版本。

中學閨密的感情總是特別深厚。（《女人俱樂部》劇照）

李若彤、李麗珍、袁潔瑩、陳慧珊、葉蘊儀、張慧儀及江欣燕同台演出。

不過要當時還是七位新人的她們，去分別演繹這七位曾是男人夢中情人的女神級演員的年輕版本絕非易事，皆因李若彤、李麗珍和袁潔瑩等位位年輕時都是靚到絕的靚女，正所謂有比較就有傷害，叫這班年輕演員如何不感到壓力大呢？

李若彤於學生時期的外貌已經靚得驚人。（微博：@李若彤）

陳嘉寶（右）飾演李若彤（左）的年輕版。（網上圖片）

點擊比較七位昔日女神年輕時及年輕版演員似唔似：