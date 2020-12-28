【有翡】趙麗穎復出作崩壞？服裝造型充斥廉價感　武打戲剪接亂龍

所謂「自帶流量」，絕對說的就是這種劇。原著書粉+男女主角粉。一個知名網絡作家，一個八五花，一個當紅頂流。劇還沒播，大把觀眾已經翹首以盼了。大IP，大投資，大項目。一眾粉絲，這是既期待，又緊張。那眾望之下，到底帶來的是驚喜，還是失望？今天我們就來聊聊——《有翡》。

有人說：原著是真不錯，劇是真的不行。《有翡》，源自晉江小說《有匪》。作者priest也是網絡小說屆的紅人了。晉江千億積分的高人氣作者，多部作品成功簽約出版、改編。

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《有匪》是武俠題材中，很受好評的網絡小說。講述了出身於四十八寨中的「土匪」週翡，也就是我們的女主角闖蕩江湖，在江湖中成長的故事。

「成長」是原著的核心脈絡。通常我們看的武俠，都是男主闖蕩江湖，但這裡變成女主了。少見的女性人設，是原著的一大亮點。一改尋常武俠的大男主路線，來了把「女強男弱」的反轉。當然，男弱也不是普通所說的那種弱。男主謝允武藝也很高強的。不過在爽朗、「心比腰還粗」的女主面前，男主倒是生了一顆玲瓏心。從兩人的武功技能上，也能看出性格的差異。女主耍大刀。男主善輕功。

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這打破了很多情況下，女性在江湖故事中的附庸處境。而男主，也幾乎沒有什麼大男人主義的做派。甚至在有些情況下，還會躲到女主身後。一副「麻煩週翡小美人保護一下我這個弱男子吧」的樣子。又或者，直接：小美人俠女別拋下我！帶上我跟你一起走吧！嘖嘖嘖，撒嬌的男人命也好。甚至就連女二，也依賴週翡，靠她護著。

當然，《有翡》不是只圍繞男女主角展開的故事。它跟不少武俠一樣，放眼的是整個江湖。試圖講述兩代人的恩怨情仇。所謂，「雙刀分南北，一劍定山川，關西榮枯手，蓬萊有散仙。」有些人明明已經是上一輩了，江湖卻還流傳著他們的傳說。而上一輩遺留的恩怨，又會發展出下一代的故事。由各種愛恨情仇，釀造出世事的因果關係。

（《有翡》截圖）

故事質量不錯，那是因為什麼不行？肉眼隨處可見的硬傷。看看這四十八寨漫山的蒼翠。再看看這一塊塊現代工藝的草皮。傳說超5億的投資！錢都扔洗墨江沖走了嗎？

再看看我們女主的服裝化妝。這馬尾+這衣服，說得好聽是樸素，說得不好聽是沒用心。可能有人要說，周翡在原著中就是颯爽的設定，簡單、不整那些花里胡哨的，才符合人設。女俠人設要求幹練，我懂。但這麼平平無奇的造型，畫了個這麼精緻的妝容又是哪門子符合人設呢？好看的妝髮造型，與「幹練感」，並不衝突。缺乏設計的潦草，可不等於灑脫。

而這種古裝戲現代感的精緻妝容，攤上不可靠的打燈和特寫。結果就是：雪上加霜。跟戰爭片衝鋒陷陣前，還去做了個美容美髮一樣離譜。特寫對臉拍，容易暴露眼線假睫毛，這個道理大家都懂。其次通常劇組開拍之前，會花很多時間在調光上。這是因為，光效直接影響上鏡的效果。下面這張動圖，就直觀體現了光的重要性。

這張動圖直觀體現了光的重要性。（電影舖子授權使用）

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至於人物貼不貼原著這點，看過小說的朋友知道，原著裡的周翡是個少女。劇中感覺也是打算如此呈現的。倒也不是說趙麗穎沒有少女感的意思，畢竟她日常的生活照也是又美又甜的。但一是上面提到過的，造型、打光都很不行。打得不好，就把她眼窩都拍深了，顯老，拉低顏值。二是跟王一博站一起確實更像姐弟。劇裡王一博飾演的謝允，又總喊她「小美人」，把她當小姑娘。但，這劇裡的趙姐就是姐啊。

再說說這生硬的剪接。給人看笑了。同一個人物場景，全景直接跳切成中景。這種手法，也算是爛片裡常見了。還有這切快了而彆扭的正反打。是藏了武林秘籍生怕觀眾看清嗎？類似的硬傷，東一點，西一點。合在一起，劇集整體觀感就很粗糙。拍攝景點、角度的選擇，很多時候也挺隨意。武打招式，常常只用幾個特寫和奇奇怪怪的鏡頭來表現。橫豎感覺不到高招的厲害。而有些動作，不論如何設計的，鏡頭的拍攝和組接方式，呈現得都有點傻。比如下面這段。

危難關頭，左邊男女主居然還在旋轉。看了就想問，這麼拍真的好嗎？（《有翡》截圖）

危難關頭，男女主角碰頭，輕功旋轉一下可以。但一個手拉手水上旋轉的動作，從男主特寫切到女主特寫，又切了兩個人的全景，然後又切中景。最後終於來了個大全景，右邊那位哥拼了命地打，左邊男女主居然還在旋轉。看了就想問，這麼拍真的好嗎？

還有就是打戲的速度問題。像徐克經典武俠片裡的很多動作戲，都挺快的。甚至，快到《笑傲江湖2:東方不敗》有段飛針的戲，你不放慢仔細看，完全看不出那個針的方向飛反了。舉這個例子不是想說那是個bug。而是想說，速度很大程度與武打給人的爽感相關。要麼，就像徐皓峰《師父》裡那樣，讓觀眾看清一招一式，不糊弄。要麼就來個酣暢淋漓，懂得運用鏡頭的推拉和速度間的張弛，展現武打的力。而不是依賴背景樂強調氣勢。可惜《有翡》中的打戲，常常是既看不清，又不夠爽，也不漂亮。

《有翡》中的打戲，常常是既看不清，又不夠爽，也不漂亮。（《有翡》截圖）

只能說，有些影視作品，是各方面的製作都很好，需要請個把流量去帶個熱度，哪怕這個流量會損傷一點整體的品質。而有些影視作品，則是IP、明星自帶流量，流量明星的表現也不算不行，反倒被各方面的製作拖了後腿。目前看來，《有翡》屬於後者。

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