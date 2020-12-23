有翡｜王一博改陳情令形象變撩妹達人　教科書級溝女技巧網民吹捧

趙麗穎、王一博主演古裝劇《有翡》，該劇集結女主角產後復出大作，也是男主角自《陳情令》爆紅後的新一部古裝作品，兩人在戲裡CP感十足，自16日開播至今，短短3天已逼近4億人次點擊，幾乎天天攻佔微博熱搜。

王一博在劇裡堪稱是「撩妹狂魔」，撩妹招百百款，先是送趙麗穎木頭小刀，再送定情栗子，又送金瘡藥、送酒，再送情話：「青梅煮酒酬知己，知己難覓酒難尋。」

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面對冷若冰霜的「鋼鐵直女」趙麗穎，他遭對方踹屁股也不敢喊疼，連喊肚子餓，只拿到一顆據說是拿來「餵狗」的栗子，也嘴甜「連狗都吃得那麼好啦！」被網友封為簡直就是「情場教科書」，直呼：「全程吃狗糧！眼睛都要瞎了！」

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有別於在《陳情令》中惜字如金，王一博在《有翡》戲裡情話綿綿、台詞一長串，但他演得過癮，認為自己和劇中角色謝允性格很像，「有點皮，嘴很貧」，而趙麗穎所屬工作室小編也在微博發文，形容趙麗穎飾演角色：「雖然周翡很難撩，但是卻是個會對你甜甜笑的小可愛。」

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