有翡｜趙麗穎王一博打戲勁好睇　360度轉圈半空踢腿樣樣齊

由趙麗穎﹑王一博主演的古裝劇《有翡》近日終於播出，一開播即掀起追劇潮，網上平台播放量已經超過1.9億人次點擊收看，更屢屢登上微博熱搜榜廣受討論。而討論得最多的莫過於兩位主角在劇中的打戲，在最新集數中他們打得精彩，動作經過細心設計豐富了畫面，不過就被網友指出同《神鵰俠侶》小龍女同楊過其中一幕打戲非常相似，掀起不少討論。

《有翡》播出受到不少討論。（《有翡》微博圖片）

有看《有翡》的觀眾都知道，故事設定在南北朝時期，當時民不聊生，戰火不斷，而破雪刀的後人周翡（趙麗穎飾）是一位行俠仗義之人，行走江湖時再次遇上端王謝允（王一博飾），二人共結良緣，攜手共闖江湖。而在最新一集中，他們就為了救人同敵人決一高下，面對敵人的重重包圍，王一博差點受傷，幸好手腳靈活避過一劫。而此時趙麗穎就上前幫助一把，將手中的劍用作借力推王一博上城樓擊退敵人，這個畫面的拍攝手法非常精彩，行雲流水的武打動作讓觀眾感受到打戲是經過設計的，豐富了畫面。

趙麗穎推王一博上城樓。（微博圖片）

不過他們這一段武打戲卻令不少網友覺得似曾相識，在經過大家細心的找查之後發現原來同黃曉明﹑劉亦菲版的《神鵰俠侶》其中一幕打戲相似。在《神鵰俠侶》中黃曉明同劉亦菲在花草上合體練功，而作為男人的黃曉明就手持劍用力將劉亦菲推上半空，兩個動作設計幾乎一模一樣，唯一不同的是作為男人的王一博變成了飛上半空的角色，所以有網友嘲笑他是站在趙麗穎背後的男人而已，明顯看得出是女方的地位比較高。

黃曉明推劉亦菲上半空。（微博圖片）

雖然劇集在近日亦被批評特效設計做得差，尤其是大量使用綠幕拍攝，導致背景模糊一片明顯有Key上去的痕跡。但趙麗穎同王一博的打戲同演技是過關的，特別是趙麗穎在劇中有許多高難度打戲動作，不時展現凌空360度轉圈動作都非常精彩，作為復出的第一部作品評語都不俗。

趙麗穎的打戲相當精彩。（微博圖片）