全民造星III．評論｜決賽又趕又悶欠精彩　但成功製造話題引熱討

ViuTV選秀節目《全民造星III》於周六（26日）剛行了決賽，賽果塵埃落定，冠軍由Ben（趙祥誠）奪得，亞軍和季軍就分別是陳葦璇和ANSONBEAN（陳毅燊）。ViuTV舉辦大騷的經驗不多，決賽夜出現一些「甩轆」場面和突發事件，成為網民話題。

Ben唱出林宥嘉（Yoga）的《想自由》，真的有點Yoga的影子。（葉志明攝）

點擊圖輯睇Ben演出有幾精彩！！

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第一，決賽當日由於疫情關係，沒有觀眾入場，而ViuTV就在觀眾席擺滿了螢光棒，營造氣氛，但當表演者出場時，沒有粉絲的尖叫和歡呼聲帶動氣氛，始終欠缺熱鬧的感覺。

其次，節目的鏡頭角度拍攝奇怪，沒有充分展現參賽者好看的角度，例如有時鏡頭無故變「低抄」，非常奇怪。此外，除了評判之一麥兆輝突然缺席外，另外的四個評判——毛舜筠（毛姐）、鄧麗欣（Stephy）、王菀之（Ivana）和ViuTV製作部副總裁金廣誠給的評語「有讚冇彈」，非常誇張，卻反而起網民關注。

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另一個最多人討論的話題，相信就是十強的CY（陳澤言）疑似得罪ViuTV高層金廣誠，事緣在第三輪表演後，金廣誠讚賞CY唱歌有潛質，亦希望他找到自己風格，指：「你把聲有少少似Eason嘅初期，我好想你有自己Style出到嚟。」不過CY直言：「但係呢個係我把聲嚟喎，我平時講嘢都係咁個喎！」有不少網民都認為CY口直心快，不小心地在言語上冒犯這位ViuTV高層，最後他在專業評審部分僅得一分。這件事成為網民的焦點，甚至蓋過對參賽者表演的討論。

CY口直心快，疑似得罪了ViuTV高層，這件事成為網民的焦點。（電視截圖）

而在賽果方面，最多人講的一定是Ben爆冷勝出。Ben、陳葦璇和ANSONBEAN本來出現同分狀況，但因為Ben獲得最多觀眾投票，因此贏得冠軍寶座。雖然Ben憑折骨舞才藝和謙虛的性格一向也頗得觀眾歡心，但得到冠軍相信也是令觀眾預料不到的，以致社交平台和網上討論區都是有關他捧冠，以及Cloud（雲浩影）大熱倒灶的討論。

網民嫌評判的評語太浮誇。（葉志明攝）

Cloud大熱倒灶。（電視截圖）

不得不提，網民留意到除了十強的表現，主持強尼的「執生」技巧也令他們留意，更大讚他是「十項全能」、「執生之王」等，例如在50強參賽者出場唱《前傳》時，因為音響問題出現「蝦碌」場面，而強尼完美「執生」引來讚賞。更有人把賽果數據圖改圖，變成冠軍是強尼，非常搞笑。而最後一點，也引來熱討的，就是有網民發現吳若希（Jinny）雖然是無綫藝人，但卻留言透露有看《全民造星III》決賽，而沒支持無綫同晚舉行的《衝上雲霄大選》，她被發現在「瓊姐娛樂台」的IG帖子留言︰「Alina跳舞嗰陣，我身邊幾個男人一齊哇咗三次」，Alina（李靜蓮）都有回覆她說︰「jinnyyyyyy」，再加個心心眼表情符號。

Jinny留言暗示自己有看《全民造星III》。（IG截圖）

Alina回覆。（IG截圖）

事實上，《全民造星III》決賽除了有點太趕急的感覺，而且感覺也有點沉悶，反而平時節目的小組賽更精彩，但幸好有以上的幾點成功引起話題，製造網上的迴響。

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