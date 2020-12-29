女人俱樂部｜袁潔瑩被傳因感情問題患厭食症：阿媽跪喺度叫我食嘢

2014年TVB劇集《女人俱樂部》（簡稱M Club）近日於翡翠台深宵時段重播，監製曾志偉和陳維冠當年邀請多位女神出山，包括李若彤、李麗珍、陳慧珊、葉蘊儀以及袁潔瑩等。

《女人俱樂部》陣容強大。（劇照）

2020年9月，袁潔瑩與一眾圈中好友包括湯寶如、江欣燕、關寶慧、黃百鳴等一起慶祝51歲生日，相中的袁潔瑩身穿橙紅色上衣，雙手捧着蛋糕，對住鏡頭微笑，但她面容消瘦，眼神疲憊，似乎狀態欠佳，與前年慶祝生日時的狀態相差甚遠。

睇返袁潔瑩今年與前年的慶生相：

袁潔瑩在15歲時被黃百鳴發掘進入演藝圈，與羅美薇、陳加玲等人組成「開心少女組」，更憑主演《開心鬼》系列打出名堂，留着短髮的她憑藉古靈精怪的少女形象大受歡迎，星途大好。之後袁潔瑩陸續演出了電影《笑傲江湖》中的藍鳳凰、《鹿鼎記》中的雙兒，加入TVB後更主演了多部劇集，可惜她在1994年患上厭食症，對她的事業造成極大影響，其後她漸漸淡出幕前，直至2013年獲邀參演劇集《女人俱樂部》，完成拍攝、宣傳後，袁潔瑩又再次淡出幕出，只會偶爾被好友曝光近照。

睇睇袁潔瑩早期作品：

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1994年，袁潔瑩患上厭食症，更有指她曾想過輕生，當年傳聞她是因為工作壓力加上感情問題以致壓力爆煲所致。傳聞當年袁潔瑩與郭富城拍過拖，雖然不少圈中人都認為二人非常登對是「金童玉女」，但卻因緋聞傳出而導致袁潔瑩成為粉絲的公敵，最後因壓力太大而分手收場；之後袁潔瑩亦傳過與劉鑾雄拍拖，但最後又傳她是看錢份上而無疾而終。

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不過，袁潔瑩在2014年接受有線電視節目《星級會客室》汪曼玲訪問時就解釋過自己厭食的原因與出唱片有關：「基本上我對唱歌冇乜信心，同埋開始擔心同緊張，不停做運動，因為要練氣，一路做運動一路唱歌，做吓做吓就真係瘦咗。開頭10磅、8磅都仲控制到，跟住大家之後都話我變靚咗，以為瘦就係靚，就開始瘋狂，係心理病。我係瘦到過輕之後，個情緒就出現問題，因為你個身體失調，你個思想都會古古怪怪，最瘦試過唔夠80磅。我去到某一個位，我都已經唔聽人講，淨係自己同自己比較，基本上（瘦到）已經冇人讚我靚，行出街都冇人認得我，我阿媽三五七日就喊一次，或者跪喺度求我要我食嘢。」袁潔瑩表示自己的厭食症持續了兩年，到後來她有一次到TVB接受訪問，看到片段後連自己都認不得自己：「直頭瘦到好似末期癌症患者咁呀，之後就決心去醫，好彩好快搞得掂。」

同場加映：

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