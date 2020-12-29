收視滯後報告｜《愛•回家》又收視暴走　《香港愛情故事》贏口碑

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是12月14日至12月20日。這次的重點轉到去《愛•回家之開心速遞》，突然急升至28點，最高更有29.2點，而討論度很多的《香港愛情故事》亦有稍微上升。

《愛•回家之開心速遞》今次錄得平均收視為28點，最高一集是星期四晚（第一千零九十二集「一心不宜二用」）的29.2點，已經有一段時間沒見到它衝上28點，今次能再突破實在是可喜可賀，始終這部劇集在觀眾心目中口碑很好，最怕是它不斷重複舊路，現在既然收視仍會上升，可見在題材方面觀眾還是可以接受的。

「一心不宜二用」收視不俗。（劇集截圖）

除了《愛•回家之開心速遞》，《使徒行者3》也由25.5點升至26點，網上評價極高的《香港愛情故事》則由20.1點升至20.8點，稍微上升。不過，《踩過界II》卻比上星期跌了0.1點，錄得22.9點。今年年尾其實TVB黃金時段的收視一直不算太好，好在《使徒行者3》暫時升上25點的水平，跟上年《多功能老婆》差不多。

《香港愛情故事》都算係贏口碑輸收視。（劇照）

即睇《香港愛情故事》終極演員評核：

+ 23 + 23 + 23

《愛•回家之開心速遞》周一至五平均28.0點，最高收視周四(17日)晚29.2點。《使徒行者3》周一至五平均26.0點，最高收視周四(17日)晚27.0點。《踩過界II》周一至五平均22.9點，最高收視周一(14日)晚24.4點。《香港愛情故事》周一至五平均20.8點，最高收視周五(18日)晚22.1點。

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