微博「電視劇大賞」人氣劇集及角色TOP10　《狼殿下》成最大贏家

每到年終，微博都會舉辦「電視劇大賞」，讓網友為喜愛的劇集、角色等投票。雖然今年全球飽受疫情肆虐，但依然推出了很多大熱劇集，日前，「人氣男性角色」、「人氣女性角色」以及「人氣劇集」TOP10正式出爐，肖戰與迪麗熱巴分別以《狼殿下》「疾沖」一角與《三生三世枕上書》「白鳳九」一角居人氣男、女角色首位。

由鄧倫在抗疫劇《在一起》（《我叫大連》單元）中扮演的宋小強排在第10位，角色原型是來自大連的90後蔣文強，他在武漢疫情最嚴峻的時刻，於醫院擔任志願者，被評為「疫情防控最美志願者」。已故男星高以翔在最後一套作品《怪你過分美麗》中扮演的「莫北」排名第6，前面一位是《隱秘而偉大》中，李易峰飾演的顧耀東。雖然古裝劇《錦衣之下》的特效被網友詬病，但劇情以及兩位主演的演技、CP感都受到力讚，任嘉倫飾演陸繹更成為人氣男性角色第2位！

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人氣女性角色方面，《隱秘而偉大》的女主角金晨憑藉沈青禾排名第10，虞書欣與宋茜都是藉《下一站是幸福》中的「蔡敏敏」以及「賀繁星」一角位列第9、第8。而今年連續出演多套熱門劇集的譚松韻則有兩個角色榜上有名，分別是《錦衣之下》的「袁今夏」同《以家人之名》的「李尖尖」。李沁在《狼殿下》中扮演的「馬摘星」則後來居上，排名第2位。

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而人氣劇集TOP10中，也是由《狼殿下》與《錦衣之下》佔據頭兩位，肖戰、李沁、任嘉倫、譚松韻可謂是最大贏家，而熱巴主演的《三生三世枕上書》則位列第4。令觀眾意外的是，掀起不少話題的大熱劇集《三十而已》竟然無任何角色上榜，也並未入圍人氣劇集TOP10。

由童瑤、江疏影、毛曉彤主演的《三十而已》意外落榜。（微博@電視劇三十而已）

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