Alexander Wang涉嫌性侵男模及跨性別人士　與眾多歐美明星是好友

華裔設計師Alexander Wang剛剛於26日過完37歲牛一，想不到今日（29日）就被爆幾年來一直藉工作之便，性騷擾或性侵男模特兒、跨性別人士模特兒以及直男等，在網絡掀起波瀾。

男模特兒Owen Mooney拍片爆料。（Instagram@diet_prada）

事緣男模特兒Owen Mooney周末在TikTok爆出一系列2017年發生的事件，指他在紐約的一間夜店被Alexander Wang性騷擾，之所以在幾年後的才說出這件事，是因為他亦是到Alexander Wang還有更嚴重的性侵犯行位，希望通過自己的經歷讓大家知道Alexander Wang的惡行。

Owen Mooney。（Instagram@owenmooney）

其後專門揭發模特兒產業詬病的IG「Shit Model Management」轉發後，事件愈演愈烈，有多名男模特兒、跨性別模特兒表示自己也是受害者，有些模特兒甚至指Alexander Wang曾下藥致自己陷入昏迷，目前Alexander Wang本人以及品牌IG已關閉評論，尚未有任何回應。

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Alexander Wang於2004年成立同名品牌，22歲便在時尚圈彈起，除超模、網紅之外，與娛樂圈很多藝人也分屬好友，包括CL、Dua Lipa、Hailey Bieber、Kim Kardashian、Madonna（麥當娜）等，還曾參演Madonna《Bitch I'm Madonna》MV。而Alexander Wang從不吝惜在IG分享生活，幽默有趣又貼地。

《Bitch I'm Madonna》MV有多位藝人客串。（視頻截圖）

然而，如今遭到多位模特兒性騷擾、性侵等指控，如果屬實，Alexander Wang的事業恐怕岌岌可危。