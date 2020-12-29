上線吧華彩少年 | 清華碩士為追夢放棄專業　甄子丹：你太自我了

由央視舉辦，甄子丹、楊冪、王珮瑜擔任導師的選秀節目《上線吧！華彩少年》於近日開播，但首集就遭到諸多網友詬病，包括舞台設計、剪接以及導師點評等，當中一名叫作潘超的參賽者更引起網友熱議。

95後參賽者潘超。（微博@華彩少年-潘超）

今年25歲的潘超是清華大學的保送碩士生，就讀環境科學與工程系，發表過6篇學術論文，被SCI（Science Citation Index，科學引文索引）收錄3次，並獲得國家獎學金，是一位名副其實的學霸。畢業後，潘超留在北京做全職歌手，在節目中演唱的《棟樑》也由自己作詞。

潘超謙虛地表示自己在科研方面有一些小成就。（視頻截圖）

點評環節中，楊冪大讚潘超厲害，同時也很好奇他為什麼會放棄清華大學的專業，而選擇做歌手。潘超解釋道，自己從小就喜歡唱歌：「科學研究給我帶來的是去觀察世界的眼光，音樂給我的是內在的能量，我希望把這種內在能量傳遞出去。」然而，另一位導師王珮瑜卻感到疑惑，她表示潘超畢業於多少人擠破頭都想入讀的清華大學，且在專業上還有所見地，如果不是由於什麼特殊的原因而放棄自己的專業領域，選擇做職業歌手的話，令她感到好心痛，更直言：「我覺得你不具備當職業歌手的條件。」

王珮瑜是京劇演員，也是碩士畢業。（視頻截圖）

其後甄子丹也補充到：「我覺得你太自我了。清華大學，那麼難得的機會，你可以為社會、為世界、為國家做多少事，用你自己的成就，自己的才華。如果今天你的才藝，你的唱歌技巧是不得了，那是另外一回事，但是我不認同你唱歌達到這個水平，所以你放棄了（專業），對不起好多人，我心疼。」評審的一番尖銳言辭，令台上的潘超相當緊張，瘋狂飆汗，表情也愈發難為情。而楊冪繼續問道：「五年十年以後你覺得還會是你現在以為的樣子嗎？」

不過，對於後台的參賽者而言，卻非常理解潘超的選擇，「如果不讓他唱歌，只做科研的話，他也不開心。」此時的潘超已有些眼濕濕，極力控制自己的情緒，他回應道，入讀清華是很幸運的事，也是多年努力的成果：「當年那個孩子只是想說成績好，家人會認可，會表揚你。」但真正在清華大學讀書時，潘超面對大家的稱讚並不快樂，甚至更加緊張、焦慮，所以想通過音樂的方式去疏解自己，「那個是我最後的窗口。」那時起，他決心做出一個勇敢的決定，哪怕很多人不支持，來到這個舞台其實也是想證明給自己看：「潘超你可以」。

潘超講出自己內心的想法。（視頻截圖）

除此之外，楊冪還透露了自己有三位家人都出自清華大學，大伯已經在該校教了一輩子書，表弟、表妹也在這一兩年成為清華大學的學生，基因相當強大。

對此，不少網友都覺得導師們「道德綁架」，「清華大學的就不可以追求音樂理想嗎」、「哇…嚇死我了…做個科研還不能進娛樂圈嗎？有學霸來提升娛樂圈水準不好嗎」、「我覺得評委很奇怪哎，人家有夢想為什麼不能追啊！還說對不起很多人！他自己的夢想！為什麼對不起別人！」等，也有人認為導師只是覺得潘超在音樂領域並不是一個合格的歌手，因此放棄自己的專業有些可惜，所以才這樣說等。

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