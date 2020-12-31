十月初五的月光│主角名單曝光　何依婷演君好　羅天宇飾司徒禮信

由張智霖、佘詩曼、薛家燕及馬浚偉領銜主演的劇集《十月初五的月光》（2000年）早前落實翻拍，對於劇中要角的選角問題，網民一直都議論紛紛，更有網民在討論區發起「新版初哥哥選舉」，當時陳家樂更以大熱姿態高踞榜首！不過近日終於有主角名單流出，陳家樂亦大熱倒灶。

初哥哥和祝君好深入民心，其實都幾難被取代。（《十月初五的月光》劇照）

陳家樂在民選呼聲最追的初哥哥。（陳順禎攝）

據傳媒報道指，原版中佘詩曼飾演的「君好」，將會由近年極速上位，每逢大騷都有份的何依婷擔任。其實早於傳聞翻拍時已經傳過將會由何依婷飾演君好一角，至11月初，何依婷接受《香港01》時曾稱暫未收到公司通知有關詳情，而原版由張智霖飾演的「初哥哥」則由胡鴻鈞擔任。

胡鴻鈞將會係新版初哥哥！（IG圖片）

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至於「初哥哥」的在劇中的情敵、當年由馬浚偉飾演的司徒禮信，則由近日憑《香港愛情故事》而人氣急升的男主角羅天宇擔任。據知「司徒禮信」一角原本是只有吳偉豪及羅天宇兩個人選，惟現時的高層一致推舉由羅天宇飾演，而羅天宇接受訪問時亦直認已接下「司徒禮信」一角，並透露故事是以《十月初五的月光》作為藍本翻拍，與原版不盡相同，亦不會到澳門取景拍攝。另外羅天宇亦表示自己與胡鴻鈞和何依婷是首度合作，只是早前就新劇開會時見過面，並透露「司徒禮信」與「初哥哥」會上演一段深刻的兄弟情。

羅天宇第一次跟龔嘉欣合作就要上演床戲。《香港愛情故事》為羅天宇帶來首次視帝提名。（《香港愛情故事》劇照）

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