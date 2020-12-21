香港愛情故事．專訪｜羅天宇最深刻愛情屬湯洛雯：好祝福佢哋

提起羅天宇，網民總是會想起他不同的稱呼——「女神收割機」、「最幸福男藝人」等等，筆者跟大家都會好奇他是否真的特別有女人緣？訪問完畢後，我不知道他是否真的有很多女生喜歡，不過孝順、內斂謙虛的性格，我相信起碼人緣不會差。而羅天宇也希望藉着《香港愛情故事》的機會，可以令網民改觀，或者努力一點，再努力一點，大家不只會記得他的緋聞，而是他對事業的付出。 攝影、短片︰梁碧玲 剪接：趙錦添 服裝︰HARRISON WONG

羅天宇第一次跟龔嘉欣合作就要上演床戲。看到貼地的劇本和對白，他笑言有心想︰「吓，出唔出到街㗎？」（《香港愛情故事》劇照）

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與龔嘉欣未曾合作過 演床戲打破隔膜

羅天宇跟劇中的女主角龔嘉欣原來從未曾合作過，私底下也完全不熟，一來便要演一對拍拖7年的情侶已經難，更難的是原來第二場戲已經是在時鐘酒店的一場，羅天宇直言︰「尷尬就實有嘅開頭，嘉欣慘啲，嗰一場戲佢要做主動嗰個」，而且他也覺得床戲有點太激。不過卻「錯有錯着」，反而拉近了他們的距離，後來就可以更放心去演，他大讚劇本夠生活化，收到劇本後照劇本演就可以，完全相信劇組。劇中由羅天宇飾演的陳子朗住屋邨，和女友邱凱琪（龔嘉欣飾）為置業結婚而煩惱，現實中雖然羅天宇沒有住過屋邨，不過因為讀書時的朋友都是住公屋，所以也算是屋邨長大，而且現年33歲的他也面對跟陳子朗一樣的「上車」煩惱，所以演起上來，很有共鳴。

羅天宇表示劇集對他來說非常有共鳴，他說︰「因為我自己正正就係面對緊想買樓，好畀心機去儲錢嗰啲問題，全部都係經歷緊，咁所以我演嘅時候就好容易投入到，好有共鳴。」（梁碧玲攝）

生父一走了之 曾想過千里尋父

外界一直說羅天宇是「富二代」，他嘆了口氣說︰「點解個個都係咁講！」他指現在住的地方也是租的，「並唔係出面寫咁樣，係真係需要做嘢同埋努力搵錢。」而他也在跟弟弟一起儲錢買樓，可以一家人一起住。羅天宇媽媽跟後父已經分開，他說︰「媽媽而家自己一個，佢淨係得返我哋，所以希望將來都可以一齊住喺同一個地方度。」

羅天宇非常孝順，他表示︰「（媽媽）照顧咗我哋咁多年，都想照顧返佢，會陪住佢，尤其是唔想佢自己一個。」（Instagram@lawjoey）

講起家人，羅天宇原來出身破碎家庭，親生父親在他4個月大時一走了之，自此他跟媽媽姓羅。他坦言有想過去了解多點生父的事情，「而家我都有啲好奇，我都想搵吓，都想問吓點解咁樣呢，但係我每一次同屋企人傾嘅時候，佢哋都好似唔係好想講咁樣，所以我都冇追問」。而他跟父親完全沒有聯絡，也不知道他在哪裏，聽說也不在香港。早前劇與劇中間有空檔，聽過生父好似在澳洲，他曾想過去找他，但他們之間已沒有聯絡，所以「想搵都未必搵到」，被問到他有否恨對方一走了之，他想了一想後答︰「其實都睇開咗，冇話憎唔憎，但係就好奇囉，好想知道個答案囉，點解要咁樣呢？」

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「超級孝順仔」最想另一半跟媽媽同住︰唔想佢自己一個

整個訪問都感受到羅天宇是一個「超級孝順仔」，聽得最多的，是他不希望媽媽自己一個，他說︰「我希望將來我結咗婚都好，可以一齊住，因為唔想佢（媽媽）自己一個，但係對未來嘅另一半（嚟講），可能有啲人唔鍾意㗎嘛，但係我希望將來可以做到，希望佢接受呢一樣嘢。」那如果另一半不願意，真的出現兩難情況呢？「我會企喺我媽嗰邊多啲，希望可以說服到佢（另一半），我希望我另一半都係孝順，如果佢孝順，希望佢都會孝順埋我嗰邊，所以呢個可能係其中一個條件」。而他的弟弟胡㻗，其實是跟他同母異父的，不過這樣並沒有影響到兩兄弟的感情，在羅天宇的IG，可以輕易找到一家三口的合照，他感嘆︰「始終大家都好似相依為命咁，同媽咪三個。」而雖然不是同一個爸爸，但因為他和弟弟一同長大，所以感情如同親生兄弟一樣。

講到擇偶條件，羅天宇表示最緊要孝順︰「孝順係最重要，同埋大家最緊要相處得舒服，冇乜特別。」如果對方也喜歡小動物就最好。（梁碧玲攝）

被稱「女神收割機」感無奈︰希望工作可以改變觀眾嘅印象

近年網民幫羅天宇改了很多稱號，有「女神收割機」、「最幸福男藝人」等等，他聽罷苦笑道︰「真係冇辦法啊，人哋點寫好難去避免，一張相就可以寫到成件事好真實咁，自己盡量避忌囉，但係你話唔通唔做朋友，咁冇可能㗎嘛，盡量避忌。」唯有自己努力一點工作，「喺工作上，如果你得到肯定或者觀眾會覺得你係真係有心去做好呢件事嘅，人哋就會將啲重心擺咗喺你工作度，希望觀眾可以着重多啲喺我工作上面instead of一啲緋聞、花邊新聞。」羅天宇曾經也很介意，「明明唔係，點解要寫到咁樣呢，但係而家都冇啦，豁出去，即係佢哋鍾意寫啊嘛，咁都控制唔到」。他直言現時所有心機都放在工作上，希望努力增值自己，學唱歌，又想學打和唱劇集主題曲，等待可以發揮的機會，「希望工作可以改變觀眾對羅天宇喺呢一方面嘅印象」。

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重提前度湯洛雯︰好祝福佢同馬國明

那麼羅天宇是否真的特別有女人緣？他表示︰「真係好容易有呢啲新聞，但係盡量避免，都係嗰句，但係有陣時打籃球嗰啲好難避免㗎嘛，成班朋友，所以呢啲避免唔到都冇辦法，咁做呢行就係『食得鹹魚抵得渴』。」羅天宇最新一個緋聞女友是蘇皓兒（Chloe），他斬釘截鐵的說︰「真係冇（可能），識咗好耐啦，真係冇諗嗰樣嘢，純粹係大家鍾意打籃球就一齊打。」羅天宇的緋聞多多，被問到最深刻的愛情經歷是哪位，他說︰「我諗最深刻係阿湯（湯洛雯），因為大家一齊咗都四年啊嘛。（最耐一個？）係啊，四年，比較深刻係阿湯。」他又說︰「因為我未真係同馬明（馬國明）合作過，但係每一次見到面都係好舒服，覺得佢係一個好好嘅男人，end up原來佢哋一齊咗，其實都好祝福佢哋，都戥佢哋開心。（靚湯有冇同你講呢個消息？）都有嘅，之前都有，所以我知道嘅時候都好戥佢哋開心。」雖然現在羅天宇表示暫時未遇到合適的人，不過仍是「搏殺期」的他，相信希望先迎來事業的收成，才想感情吧。

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