Netflix│《客：The Guest》除夕必煲　心寒氣氛令人睇到背脊發凉

《Sweet Home》評語好壞參半，不過消磨時間一流，但睇完點算呢?《客:The Guest》可以試下，刺激好多。

Netflix 迷之前應該幾開心《后翼棄兵》之後《今際之國的有栖》，跟住《Sweet Home》，但《Sweet Home》之後呢?三套都係兩日可以睇哂嘅劇，除夕假期三日半，冇得出街，冇得倒數，又唔想睇倒數騷，點算，韓劇《客：The Guest》幫到你。

飾演神父的金材昱非常搶鏡，放心，呢套劇嘅神父唔係無敵，角色亦有黑暗面，人物很立體。

呢套2018年嘅韓劇最近在Netflix上架，《客：The Guest》故事主題係驅魔，三個主角女警(鄭恩彩飾)，的士司機(金東旭飾)，神父(金材昱飾)，三位童年一同經歷一件撞鬼事件更令其中兩位有一個悲慘的童年，聽到鬼劇，大家第一時間一定係諗「哦,突然間彈出嚟嗰啲呀!」《客：The Guest》唔係用呢啲技倆，呢套劇恐怖在每一場戲都係砌積木，一層一層將觀眾的恐懼慢慢堆積，不知不覺越看越心寒，令你情緒非常崩緊，以首集嚟講，至少有四個位睇到人起雞皮，之後嘅兩集亦對觀眾步步進逼，非常之刺激。

如果喜歡韓國電影《哭聲》，《客:The Guest》實啱你，就係嗰隻feel

除咗驚嚇情節仲學到嘢，因為故事以韓國傳統巫術同天主教的驅魔為主題，當中的情節，儀式還原度都非常高，亦都因為場景設計紥實，質感強，令觀眾好容易投入，疫情之下，冇得出街倒數，除咗喺屋企睇汪阿姐，周柏豪倒數之外，《客：The Guest》一定幫到你，而且心理學家講過，刺激的活動，例如鬼屋、過山車等，有助增加男女感情，咁呢個一定係最佳理由啦，一家人睇就更好feel!

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