【Netflix 極速求生】就算唔識揸車　一樣睇到熱血沸騰

Netflix《Formula 1：極速求生》 台譯《一級方程式：飆速求生》鍾意車、F1粉絲唔駛講一定睇，但如果你同我一樣唔識揸車，平時對車一啲興趣都冇，直頭汽車白痴，呢套紀錄片你一樣覺得好睇，因為車手之間嘅鬥爭好似《權力遊戲》咁好睇，賽車場面尤其第一身畫面，令你置身f1車廂一樣，睇到你手心冒汗。刺激程度拍得打賽車game!

第一季Netflix 極速求生，其中第三集最好睇，講(左) Daniel Ricciardo同Max Verstappen兩個男人嘅鬥爭，為爭做首席車手純技術較量，君子之爭浪漫而刺激。(Getty Image)

見到你攞獎，我想你死



從來覺得賽車好悶，成班男人圍住條馬路飛來飛去又嘈，唔知為乜，呢套紀錄片啱哂你，用型到裂嘅畫面，再加戲劇性嘅情節，話你聽Ｆ１世界係點，就係冠軍只有一個，無論車手、車隊，唔止要爭第一，第五六七都要爭，總知見你低過我，我就心凉，唔會有八婆嗌交，男人鬥爭一落場死過，你會見到每位車手都係天才，鬥嘅係穩定性同心理質素，邊個犯一個微少錯誤，就會失去冠軍、就係輸家。特別喺第一季第三集《挽救》，呢集講紅牛車隊當時有兩大好手Daniel Ricciardo同Max Verstappen，(嘩!唔識喎，好離身?放心，睇第一集你會識哂所有車手，佢哋IG你會follow埋)，觀眾好快知一山不能藏二虎，Daniel仔當時係紅牛一哥，Max係天才後起之秀，一直想搶Daniel位置，點知喺摩納哥分站賽前練習，就係犯咗一個小錯撞埋欄，連排位賽都冇份玩，之後眼白白睇住隊友攞冠軍，自己喺台下為人拍掌、強顔歡笑，嗰樣酸到呢......影帝都做唔到嘅表情。

就算唔識賽車都應該聽過黑帝Lewis Hamilton，第二季第四集出現，呢集亦係第二季最好睇嘅一集，唔單止睇到冠軍車隊嘅細節，仲有一個估唔到嘅結局(對冇留意賽車新聞嘅人嚟講)(Getty Image)

法拉利、Benz第一季唔肯玩



Netflix 極速求生雖然第二季已上架，但唔駛擔心要由第一季睇起先，兩季入面求其揀一集開始都唔係太大問題，第二季最好睇一定係第四集《Dark Days 烏雲籠罩的日子》，呢集主角係年續6屆車隊冠軍Mercedes AMG Petronas Motorsport，簡單嚟講就係Benz，當你以為揾到6屆冠軍喎，呢集梗係瘋狂吹奏啦，唔係喎，其實喺第一季Benz同法拉利係好少鏡頭出現，包括咸美頓都係得幾個鏡頭，嗰陣都覺得怪怪地，點會講F1冇兩大龍頭呢?睇返其他報導講，原本兩位大哥唔係好想被人拍，所以第一季冇睬Netflix，點知第一季好成功，跟住法拉利同Benz先肯第二季一齊玩，Benz車隊總監Toto Wolf其實都唔係好想俾Netflix拍，但適逢賽車運動125週年又係德國站，就俾佢哋拍一集點知就出事喇....

Benz車隊CEO Toto Wolff個人魅力不下於冠軍車手咸美頓。呢位CEO玄彬身型，談吐風趣，正宗成功人仕模樣。

「事情搞砸的時候，人總是會想要抓出戰犯」



首先Benz車隊連攞6屆總冠軍，車手Lewis Hamilton 同Valtteri Bottas世界排名第一同二，呢個屈機嘅陣容邊有得輸，但世事就係咁奇妙，Netflix就係拍到Benz難得輸嘅一場，亦係呢集好睇之處，你會見到賽車呢樣咁精密嘅運動，無論車手有幾咁世界級都好，只要你嗰隊有一個人做得唔好，維修員換呔慢少少都會令你輸，呢集正正係最好寫照，一場雨戰，威美頓開首原本大好形勢，領先第二6秒，賽車世界每小時300公里時速，6秒基本上絶大優勢，點知咸美頓突然跣呔，撞爛車頭鼻翼要入維修站更換，入維修站平均係兩秒攪掂，但維修工作人員竟然換錯鼻翼，原本要換16號但換咗76號，結果一拆一換，咸美頓一分鐘後先駛出維修站，由第一跌落第十二，冠軍冇咗，世界排名第二隊友又輸埋，Benz諗住喺Netflix有段片威下，結果變輸家，睇人X街係最開心，尤其係長勝將軍敗績，Benz CEO Toto Wolff對呢次敗仗當然失望，但佢有句對白好正，「When you screw up , you want to indentify the person ,It's how the human mind works,but we have a no-blame culture,we blame the problem rather the person。(事情搞砸的時候,人總是會想要抓出戰犯，人的天性是如此，不過我們有一套「不怪責」文化，我們針對問題本身而不對人。)你可以話有鏡頭拍住，梗係咁講啦，但肯做戲又有幾多個，俾著香港啲老闆，仲唔30字粗口鬧頭先換鼻翼嗰班人咩?輸咗場比賽仲未完喎，事後出席記者會仲要俾記者寸，「你心情係咪好差?netflix拍緊你喎。」難得呢位CEO仲可以以柔制剛，認真犀利，

Benz連續6年成為總冠軍，車手咸美頓、波特斯世界排名一同二，呢個夢幻組合都真係好難輸。

你可以話有鏡頭拍住，梗係咁講啦，但肯做戲又有幾多個，俾著香港啲老闆，仲唔30字粗口鬧頭先換鼻翼嗰班人咩?輸咗場比賽仲未完喎，事後出席記者會仲要俾記者寸，「你心情係咪好差?netflix拍緊你喎。」難得呢位CEO仲可以以柔制剛，認真犀利，睇人有幾勁你未必學到嘢，但究竟成功人仕點樣面對失敗，唔係埋怨，而係以正面態度找出錯誤原因，心態決定境界，或者呢個就係Benz點解連奪6屆總冠軍嘅原因。