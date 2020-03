【Netflix 極速求生】就算唔識揸車　一樣睇到熱血沸騰

Netflix《Formula 1:極速求生》 台譯《一級方程式:飆速求生》鍾意車、F1粉絲唔駛講一定睇,但如果你同我一樣唔識揸車,平時對車一啲興趣都冇,直頭汽車白痴,呢套紀錄片你一樣覺得好睇,因為車手之間嘅鬥爭好似《權力遊戲》咁好睇,賽車場面尤其第一身畫面,令你置身f1車廂一樣,睇到你手心冒汗。刺激程度拍得打賽車game!

第一季Netflix 極速求生,其中第三集最好睇,講(左) Daniel Ricciardo同Max Verstappen兩個男人嘅鬥爭,為爭做首席車手純技術較量,君子之爭浪漫而刺激。(Getty Image)

見到你攞獎,我想你死



從來覺得賽車好悶,成班男人圍住條馬路飛來飛去又嘈,唔知為乜,呢套紀錄片啱哂你,用型到裂嘅畫面,再加戲劇性嘅情節,話你聽F1世界係點,就係冠軍只有一個,無論車手、車隊,唔止要爭第一,第五六七都要爭,總知見你低過我,我就心凉,唔會有八婆嗌交,男人鬥爭一落場死過,你會見到每位車手都係天才,鬥嘅係穩定性同心理質素,邊個犯一個微少錯誤,就會失去冠軍、就係輸家。特別喺第一季第三集《挽救》,呢集講紅牛車隊當時有兩大好手Daniel Ricciardo同Max Verstappen,(嘩!唔識喎,好離身?放心,睇第一集你會識哂所有車手,佢哋IG你會follow埋),觀眾好快知一山不能藏二虎,Daniel仔當時係紅牛一哥,Max係天才後起之秀,一直想搶Daniel位置,點知喺摩納哥分站賽前練習,就係犯咗一個小錯撞埋欄,連排位賽都冇份玩,之後眼白白睇住隊友攞冠軍,自己喺台下為人拍掌、強顔歡笑,嗰樣酸到呢......影帝都做唔到嘅表情。

就算唔識賽車都應該聽過黑帝Lewis Hamilton,第二季第四集出現,呢集亦係第二季最好睇嘅一集,唔單止睇到冠軍車隊嘅細節,仲有一個估唔到嘅結局(對冇留意賽車新聞嘅人嚟講)(Getty Image)

法拉利、Benz第一季唔肯玩



Netflix 極速求生雖然第二季已上架,但唔駛擔心要由第一季睇起先,兩季入面求其揀一集開始都唔係太大問題,第二季最好睇一定係第四集《Dark Days 烏雲籠罩的日子》,呢集主角係年續6屆車隊冠軍Mercedes AMG Petronas Motorsport,簡單嚟講就係Benz,當你以為揾到6屆冠軍喎,呢集梗係瘋狂吹奏啦,唔係喎,其實喺第一季Benz同法拉利係好少鏡頭出現,包括咸美頓都係得幾個鏡頭,嗰陣都覺得怪怪地,點會講F1冇兩大龍頭呢?睇返其他報導講,原本兩位大哥唔係好想被人拍,所以第一季冇睬Netflix,點知第一季好成功,跟住法拉利同Benz先肯第二季一齊玩,Benz車隊總監Toto Wolf其實都唔係好想俾Netflix拍,但適逢賽車運動125週年又係德國站,就俾佢哋拍一集點知就出事喇....

Benz車隊CEO Toto Wolff個人魅力不下於冠軍車手咸美頓。呢位CEO玄彬身型,談吐風趣,正宗成功人仕模樣。

「事情搞砸的時候,人總是會想要抓出戰犯」



首先Benz車隊連攞6屆總冠軍,車手Lewis Hamilton 同Valtteri Bottas世界排名第一同二,呢個屈機嘅陣容邊有得輸,但世事就係咁奇妙,Netflix就係拍到Benz難得輸嘅一場,亦係呢集好睇之處,你會見到賽車呢樣咁精密嘅運動,無論車手有幾咁世界級都好,只要你嗰隊有一個人做得唔好,維修員換呔慢少少都會令你輸,呢集正正係最好寫照,一場雨戰,威美頓開首原本大好形勢,領先第二6秒,賽車世界每小時300公里時速,6秒基本上絶大優勢,點知咸美頓突然跣呔,撞爛車頭鼻翼要入維修站更換,入維修站平均係兩秒攪掂,但維修工作人員竟然換錯鼻翼,原本要換16號但換咗76號,結果一拆一換,咸美頓一分鐘後先駛出維修站,由第一跌落第十二,冠軍冇咗,世界排名第二隊友又輸埋,Benz諗住喺Netflix有段片威下,結果變輸家,睇人X街係最開心,尤其係長勝將軍敗績,Benz CEO Toto Wolff對呢次敗仗當然失望,但佢有句對白好正,「When you screw up , you want to indentify the person ,It's how the human mind works,but we have a no-blame culture,we blame the problem rather the person。(事情搞砸的時候,人總是會想要抓出戰犯,人的天性是如此,不過我們有一套「不怪責」文化,我們針對問題本身而不對人。)你可以話有鏡頭拍住,梗係咁講啦,但肯做戲又有幾多個,俾著香港啲老闆,仲唔30字粗口鬧頭先換鼻翼嗰班人咩?輸咗場比賽仲未完喎,事後出席記者會仲要俾記者寸,「你心情係咪好差?netflix拍緊你喎。」難得呢位CEO仲可以以柔制剛,認真犀利,

Benz連續6年成為總冠軍,車手咸美頓、波特斯世界排名一同二,呢個夢幻組合都真係好難輸。

