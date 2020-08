【天外知音】向太空發射了30年無綫電的人　最後在酒吧找到回音

試想像住在一個少於100人的小鎮,在街上行十分鐘都未必碰到一個人,你正直是一個20來歲的年青人,家中有80多歲的嫲嫲,爺爺,他們對你很好,但年紀相差太遠,根本沒法明白你,沒有互聯網,連手機也未發明,你心中有一個秘密,但想找一個朋友傾訴都沒有,望上天空繁星滿佈,唯一明白你的,可能在外太空......

John Shepherd 為了跟外星人聯絡,自製了不少無綫電工具,儀器多到要起多間屋放罝。

寂寞人之境



你要幾寂寞才會找外星人做朋友?Netflix紀錄片《天外知音》(John Was Trying To Contact Aliens) 這套只得16分鐘的紀錄片,主角John Shepherd就是這個寂寞人,為了同外星人聯絡,每晚將世界各地的民族音樂轉為無綫電發向宇宙,期待有一天,外星人會給他回音,結果等了30年,一個回音也沒有。

主角John 由後生到老年都將所有精力放在聯絡外星人這件事上。

尋找外星人是一種寄托



主角John Shepherd與這樣渴望同外星人溝通,不是因為他是外星人迷,而是寂寞,他想找一個傾訴的朋友也沒有,而且他是一個同性戀者,在那個年代,那個地方是一種禁忌,他每晚化身DJ向太空主持節目,是要找一點寄托,舒發內心的寂寞多過要尋找外星人。

John 至少對同父母關係一般,由祖父母養大,他是一位同性戀者,保守的家人更加難明白他的感受。

尋找了30年的回音終出現



看劇名會以為是一套關於外星人的紀錄片,但連一架UFO都沒有出現,那個尋找多年的回音亦不是在外太空找到,而是在一間酒吧,主角John Shepherd在酒吧遇見了他的最愛John Litrenta,片中最後二人拖著對方的手接受訪問,主角重述當晚的情況,一向怕醜的他,竟然有勇氣主動上前自我介紹,John Shepherd等了30年的人終於出現,雖然時間很長,但他覺得自己是地球上最很運的人。