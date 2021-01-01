允兒黃晸玟《Hush沉默警報》捍衛新聞真相　專訪笑嘆記者難撈？

韓劇《Hush沉默警報 허쉬》找來韓國億萬影帝黃晸玟跟少女時代成員允兒攜手演出，劇中直擊人心的寫實對白引起不小迴響。50歲的黃晸玟透露決定演出前，他手上同時有6部劇本在挑選，但是當他看完《Hush沉默警報》劇本後只想了2個多小時便答應接演：「因為只有我看見太可惜了，我想把這個故事呈現在更多人面前。」

黃晸玟跟允兒首度合作默契十足，兩人接受愛奇藝國際站專訪，親自回答幸運粉絲提問並挑戰二選一遊戲環節，提及對彼此的第一印象，黃晸玟誇讚地說：「我見到允兒的第一印象跟全韓國的男粉絲們都一樣，她真的很棒。作為演員，她就像一張白紙，可以在上面畫出各種圖案，而且做好了各種準備，表現得十分優秀。」

+ 6 + 6 + 6

允兒則表示，黃晸玟會陪著她一起煩惱該如何詮釋角色，讓她很感激。為了更貼近角色，允兒在開拍前特地拜訪警察局跟報社觀摩記者日常，跟記者們互動交流：「我一直都是受訪的一方，這次要扮演採訪別人的角色，又是一種不同的感受。」

當被問及要是能以娛樂記者身分採訪藝人的話，會想採訪誰？允兒回答說：「有機會的話，我想採訪黃晸玟前輩，我很好奇如果是以記者身分認識他的話會是什麼感覺。」黃晸玟則無厘頭地表示，要採訪的話當然要訪見不到面的人，像李舜臣將軍之類的，被允兒秒吐槽「人家是問藝人耶！」黃晸玟笑回：「李舜臣將軍也是名人啊！他比我們更有名耶！」

在戲裡充份體驗記者生活的黃晸玟跟允兒都自認沒有當記者的特質，黃晸玟直白地說：「我太自由奔放了，還分不清事理，開玩笑的啦！應該說我比較情緒化，無法理性地看待事情，但記者在報導時不能放入私人感情，所以我覺得自己不適合。」

出道26年的黃晸玟至今挑戰過各種角色，這次他在《Hush沉默警報》裡飾演資深記者，談起拍攝時的難處他說：「記者通常都很熟悉電腦，採訪時都是邊聽邊打，結束後立刻發出去，但我做不到，我只會用一指神功打字法慢慢敲。」讓一旁的允兒不禁大笑出聲，還爆料黃晸玟平時對社群軟體也是一竅不通。

【同場加映】12月韓劇︱《女神降臨》引頸期待 池昌旭、允兒等強勢出撃：

+ 18 + 18 + 18

而劇中每集都以不同食物做為關鍵字，像是牛骨湯、辣牛肉湯、水煮蛋等等，粉絲好奇提問允兒會用哪種食物來形容自己，見到她猶豫思索模樣，黃晸玟跳出來說：「這題我來回答吧！我覺得她就像是燉排骨。」令允兒訝異的皺了下眉頭問：「燉排骨？為什麼？」黃晸玟接著解釋，燉排骨看起來非常迷人又是韓國傳統料理，味道清香、用料豐富，還有寬廣的胸襟，只要燉排骨一上桌，餐桌就會顯得很完美。

他的回答讓允兒相當滿意：「而且燉排骨超下飯的，我是燉排骨般的演員。」黃晸玟最後還不忘自嘲表示，允兒是燉排骨的話，那他就是紅棗，「因為我的臉很紅，畏畏縮縮又紅通通的。」

【多圖】少女時代允兒短髮造型超減齡 粉絲讚出道13年依然咁靚：

+ 25 + 25 + 25

延伸閱讀：

兩周前火速定檔 周杰倫監製「叱咤風雲」1月16日上映

LiSA演唱「鬼滅之刃」主題曲奪日本唱片大獎 嵐獲特別榮譽獎

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】