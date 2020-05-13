普通人總是喜歡窺探明星們的私生活，除了他們的感情生活之外，就連居家生活也想一探究竟。最近韓國節目《TMI NEWS》就公開了韓國女星的豪宅排行，IU、允兒、秀智等人氣90後女星都榜上有名，位位都不過30歲，已經手握過千萬豪宅。在大眾眼中她們就是人生勝利組，但是背後付出的努力和辛酸又有多少人知曉？

第4名：允兒（29歲）

韓國元祖女團少女時代曾經讓不少人為之瘋狂，當中負責門面擔當的允兒人氣更是高企，她擁有清純又甜美的外貌，被稱為是韓國人的理想型，更多次上榜「全球百大美女」排行榜。

韓國SM娛樂公司的苛刻嚴格可以說是行內聞名，因此身為SM旗下的女團壓力就更加大，出道前的地獄式訓練也不是普通人能夠承受，有已經離開SM公司的練習生就曾經透露過公司會要求練習生減肥，對於體重有非常嚴格的規管，甚至還會要求練習生整容，可想而知身為元祖女團成員的允兒一定經歷過一段辛酸才會有今天的名成利就。

允兒是韓國元祖女團少女時代的門面擔當，更是歌影藝全能女星。(yoona__lim@IG)

首爾富人聚居地江南區

今年29歲的允兒目前是和母親一起居住在位於江南區的L公寓，節目中的小區地圖顯示出允兒居住的公寓被三個大型公園包圍，能夠更好地保護允兒的私隱，而且環境空氣更加清新，公寓內環境也是一流，採光極好，有4個房間2個陽台，空間廣闊。由於該地段屬於高級住宅區，因此房價一直上漲，至今預計已經漲到接近25億2千萬韓元(約1,600萬港元)。

允兒目前和母親一起居住在位於江南區的L公寓。(《TMI NEWS》截圖)

按圖看允兒同款高級豪宅：

+ 8 + 7 + 6

第3名：IU（26歲）

被稱為是「國民妹妹」的IU愈來愈有女人味，更被選為是「有史以來最美韓星」第一名，美貌得到認證，除此之外她不但公認有強大的歌唱實力，最近踏足影視界也獲得了亮眼的成績，演技備受讚譽。

IU在出道前的家境十分貧困，而且小時候家裡負債，經濟困窘的情況下被迫和父母分開居住，立志當歌手的她參加了超過20次的選秀都失敗而回，更受盡親戚的冷言冷語。可是IU沒有放棄當歌手的夢想，最後成為了LOEN娛樂公司的練習生，憑著空靈的歌聲成名，現在只要一推出新歌就橫掃各大音樂榜。

IU最近被選為「有史以來最美韓星」第一名，歌唱實力和演技都得到認證。（IG@dlwlrma）

豪宅設施有高爾夫球場

IU居住的R公寓位於龍山區，就在韓國標誌性景點漢江的旁邊，好姊妹劉寅娜也是居民之一。R公寓共有3棟大廈，並以天橋連接，是非常知名的高級公寓，公寓的室內面積約有1779平方呎，寓所更有高爾夫球場、泳池、健身房等配套設施，十分方便。每間公寓的市價根據不同方位而設，目前預計為27到34億韓元(約1,743至2,200萬港元)不等。

IU出道前家境十分貧困，靠自己努力過上富裕的生活，成為人生嬴家。(《TMI NEWS》截圖)

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+ 4 + 3 + 2

第2名：Krystal （25歲）

Krystal曾是女團F(x)的成員之一，從小就擁有標緻的五官，得到不少廣告商的青睞，很多人都認為出身富裕家庭的Krystal自小就不用「憂柴憂米」，可是Krystal卻選擇出道當偶像，經歷辛苦的練習生生涯，不單止有美貌，歌唱和跳舞實力更是一流，全因背後下了一番苦功。Krystal也曾經飽受韓國「黑粉」的網絡暴力，長胖時候被網友嘲笑，初嘗演戲的她生硬的演技也受盡網友的批評，但是她都默默承受並不斷改善自己，為求呈現最好的一面予大眾，當藝人固然一點也不容易。

Krystal曾是女團F(x)的成員之一，從小就擁有標緻的五官，6歲就出道。(vousmevoyez@IG)

跟玄彬、李敏鎬做鄰居

Krystal和Jessica目前居住在位於黑石高級地段的M公寓，鄰近漢江，因此從客廳到浴室都能一覽漢江美景，就連玄彬、李敏鎬也是此公寓的住客。由於全屋苑只有18戶人家，保安森嚴，私隱度很高，對於明星來說是絕佳的居住地，現時住宅的市價估值是約35億韓元(約2,260萬港元)。

Krystal現時居住的公寓價值排名第2。(《TMI NEWS》截圖)

按圖看Krystal同款的二千多萬豪宅：

+ 3 + 2

第1名：秀智（25歲）

擁有最貴豪宅的女星就是「國民初戀」秀智了，只有25歲的她已經是過二千多萬豪宅的主人，讓人羨慕。秀智在2010年以女團missA出道，唱跳實力備受認證，而且因為是團內人氣最高而受到過團員的排擠，之後拍攝劇集更讓她的人氣躍升，不但帶來了「國民初戀」的名銜，她的演技也得到了認同，收入大增。但是名成利就為年輕的她帶來了巨大的壓力，大眾和家人的期望都曾經壓得她透不過氣，所以她也只能不斷調整心態，努力做得更好，憑自己努力闖出一片天。

「國民初戀」秀智不但唱跳實力備受認證，演出的每套劇集也能成為熱話。(skuukzky@IG)

華麗歐洲風格大宅

秀智居住的豪宅位於論峴洞的N公寓，外部建築外貌猶如置身歐洲一樣，華麗得來又充滿歐式風格，而且住宅的設計屬於低密度，秀智一人就獨佔4780平方呎，室內有4個房間，更設有獨立洗手間，內部裝潢豪華氣派，住宅估值約為40億韓元(約2,583萬港元)。

只有25歲的秀智是擁有最貴豪宅的女偶像。(《TMI NEWS》截圖)

按圖看秀智同款的超豪氣派大宅：