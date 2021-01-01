主教山蓄水池｜石鼓洲都有「羅馬浴場」　鄧洢玲仲喺嗰度拍過戲

深水埗主教山的配水庫清拆地盤，被發現內藏古羅馬式蓄水池，保育意識即時成為近日的巿民熱話，而日前政府亦暫停工程，古蹟暫得以保存。

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雖則在主教山發現的古羅馬式蓄水池是香港碩果僅存的古羅馬式歷史建築，但其實位於香港於大嶼山芝麻灣半島以南的石鼓洲上亦建有一座「古羅馬浴場」。據資料所指，「古羅馬浴場」的建造是源於石鼓洲上水源缺乏，所以建立了一個仿羅馬式水池的儲水庫，除儲水的功能外，更具觀賞價值，不過石鼓洲仍是禁區，要到達島上，必須先向戒毒會申請批文才能獲准前往。

一齊欣賞吓石鼓洲康復院的「古羅馬浴場」：

主教山蓄水池｜石柱拱卷罕見 學者專家倡仿英澳改作展覽休閒設施

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儘管石鼓洲仍然是禁區，但「古羅馬浴場」亦曾成為過微電影《周公解夢》的拍攝場地，主角之一的鄧洢玲接受《香港01》記者訪問時憶述當時登島後看見「古羅馬浴場」的感受：「我去到嘅時候覺得好勁，因為唔知道香港有咁嘅地方，喺嗰度拍個感覺係幾正嘅幾藝術feel嘅！」而石鼓洲現時主要是一座香港戒毒會住院式戒毒治療中心，名為石鼓洲康復院，是全香港最大的戒毒治療中心，為不同年齡的男性自願戒毒者提供治療和康復的服務。

重溫《周公解夢》的片段：