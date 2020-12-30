Beauty小姐︱李一桐烈女上身回應惡評　坦承為接工作報細年齡

3年前憑劇集新版《射鵰英雄傳》紅遍大江南北的李一桐，這些年來資源相當不俗，幾乎劇接劇拍不停。而且合作的對象幾乎都是現時人氣超高的男明星，所以令她有「男神收割機」的稱號。然而這一位大忙人，近日就在節目《Beauty小姐》中大爆多位男星的真實狀況，同時不諱言回應網上的惡評，絕對是一位烈女。

李一桐憑《射鵰英雄傳》走紅。（微博圖片）

自從走紅之後李一桐的資源相當不俗，所接演的角色幾乎都是同人氣男星合作，就好似楊洋（《特戰榮耀》）﹑李現（《劍王朝》）﹑鄧倫（《海棠經雨胭脂透》）﹑胡一天（《親愛的，摯愛的》）等，而因為拍戲關係她同男神們亦做了好朋友，更不怕得罪他們在節目上大爆料。

因為拍古裝劇的關係，好多演員都會出現髮量危機，而李一桐身邊的男神們原來都有出現如此情況，還不諱言認為他們需要植髮：「其實凱凱（許凱）也是需要組團去的，然後那個戲裡也有蠻多的，洪堯也要去吳佳怡也要去。然後李現也說過要去，因為他拍《劍王朝》時，他好像第一部古裝，他每天都「李一桐讓我看一下你的髮際線」就我在化妝的時候，就還沒有戴頭套的時候，他就在嘲笑我。到了後來我說，你也禿了。」其實連她自己都有髮際線過高問題，好曾經用過睫毛液塗過髮際線，不過不見有效，所以最後放棄了，笑言自己都是植髮比較實際一些。

李一桐表示許凱（左）同李現需要植髮。（許凱微博圖片﹑李現微博圖片）

當主持人提起她同楊洋的友情時候，李一桐不忘大讚對方，直言楊洋是一位好紳士的男生，還用一種動物去比喻他：「他就是真的很好很正直，就是很紳士的那種男生。拍《特戰榮耀》的時候，他也是這樣的很照顧我。他很溫順，就是在我的腦海中他是一個小羊，很紳士然後又是那種溫溫順順那種，就整個人的狀態特別好相處。」

另外還大爆胡一天是一位非常愛吃道具的男演員：「我跟胡一天拍戲的時候，發現這個男演員這麼愛吃道具餐，拍咖啡廳的戲，那個蛋糕，還在走戲的時候我倆就吃光了。然後拍那個餐廳吃那些甚麼，『菠蘿咕嚕肉』、『紅燒排骨』全都我倆吃得差不多了，我說胡老師你這麼餓嗎？他說我中午空着肚子來，就是為了吃這頓飯。」引來全場大笑。更直言許凱像自己弟弟一樣，陳建斌就像哥哥。

大讚楊洋個性溫順，胡一天就好喜愛吃道具。（楊洋微博圖片﹑胡一天微博圖片）

另外，出道只有5年的時間，在她身上存在着許多質疑同聲音，包括整容、帶資進組等。對於這一些傳聞李一桐表示自己都會上網看，認為自己一向面對公眾都是坦承相待：「這種東西有就是有，沒有就是沒有，我一直覺得人就是也別躲也別閃，不躲不閃就是坦承相待，我覺得會辨別的人一定會辨別，但是他不相信你，他始終都不會相信你，所以這一切就交給事實來說話。」

不畏言回應網上惡評。（影片截圖）

而講到年齡問題的時候，因為在2010年她還未出道時，以李雪之名參加相親節目，當時她所報的年齡為22歲，而現在2020年她應該是32歲，但官方資料顯示她是1990年出生，今年才30歲而已。所以不少人對她年齡問題存在好多疑問，而李一桐就坦承有時候為了獲得工作，其經理人都要求她將年齡報小，沒想到因為如此更發生了一件尷尬事：「有一次很尷尬的時候，就是我拍《愛我就別想太多的時候》導演的老婆就是製片人說，桐桐是94年的是吧？那個1994年屬甚麼來着，我說屬甚麼，我說我不是1994年的，我就跟她去聊這事兒了。」

她垣承為了獲得工作，經理人要求她報細年齡。（影片截圖）