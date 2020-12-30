郎朗老婆吉娜因孕肚頻頻登熱搜　被官媒點名批評做了錯誤引導

內地著名鋼琴家郎朗自從10月向外宣布老婆吉娜愛麗絲懷孕後，夫妻二人就頻頻上微博熱搜。大多都是因為吉娜懷孕後，被網友盛讚仍然保持完美身材等話題而受到討論，但沒想到因此引來官媒「人民日報」寫評論批評，指所謂的「完美身材」對公眾做了錯誤的引導，引來不少討論。

吉娜因為孕肚而頻頻上熱搜。（視覺中國）

眾所周知吉娜的身材一向出晒名保持得非常好，在節目《幸福三重奏》中，她身穿中式旗袍出場，前凸後翹的好身材盡現美態，令她獲得不少讚賞。沒想到在懷孕之後，她的身材變化亦不大，在懷孕六個月的時候同郎朗一起出席活動，孕肚又自然成為焦點，連郎朗都公開大讚：「腰幾乎沒變化。」而吉娜亦大方公開懷孕不肥的秘訣，因此更登上微博熱搜。之後亦因為孕肚問題而多次登微博熱搜廣為討論。

當時懷孕6個月（右）的她同沒有懷孕之前身材差不多。（吉娜微博圖片﹑視覺中國）

但正正因為如此令官媒《人民日報》直接寫了一篇評論，雖然沒有公開姓名，但大家都已經心知肚明是指誰人。評論寫道：「某鋼琴家的妻子因懷孕後的身材頻上熱搜…」更例出多次上熱搜的標題「懷胎6月腰細如枝」﹑「懷孕7月依舊少女」﹑「懷孕不顯肚」﹑「懷孕不長胖」，似乎對懷孕後女性身材審美有所偏見。文中還提到當女性懷孕後，身材出現變化是一件自然而然的過程， 不少網友不斷反復所謂的「完美身材」根本就是炒作同鼓吹，認為是一種畸形的宣傳，會帶出錯誤的引導。