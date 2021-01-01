驅魔麵館｜51歲劉俊相靠兩種運動練成爆肌身形　琴棋書畫乜都識

改編自漫畫的《驅魔麵館》播出後好評如潮，有劇迷大讚好睇過《Sweet Home》，更創下韓國OCN開台以來最高收視。劇中的人物各有故事，透過細膩的刻劃將貼地的角色變得更加有血有肉。除了留意女團gu9udan主音金世正的仙氣外表，飾演「怪力大叔」的劉俊相亦成焦點，為拍劇操到體脂只有3%，Fit過C朗！

現年51歲的劉俊相在劇中飾演擁有超強怪力的大叔賈模度，經常以父親的角色照顧男主角蘇炆（趙炳圭飾）。雖然劇中的角色年齡為39歲，足足比真實年齡少12歲，但凍齡的劉俊相毫無違和感，更在劇中的第四集爆肌肉現身，做出超高難度前水平（Front Lever）和後水平（Back Lever），有不少劇迷看到這一幕都表示非常震驚！

點擊下圖逐格睇劉俊相爆肌：

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根據韓國傳媒報道，年過半百的劉俊相為了演好這個角色而特別減重，能夠擁有完美的身材，劉相俊的自我管理非常嚴格。每天都會接受拳擊和普拉提訓練，在操肌的同時鍛鍊肌肉的柔韌度，現時體脂只有3%，比起C朗的7%和美國隊長基斯伊雲斯（Chris Evans）的8%還要低，相當厲害！劉相俊除了操肌，還有多方面的才藝，他於綜藝節目《家師父一體》中即席表演拳擊和大字馬，包括彈琴、大鼓和做DJ大碟。

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