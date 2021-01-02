周杰倫再度踩場五月天演唱會　脫口驚爆S.H.E：解散了嗎？

揮別不完美的跨年夜，五月天迎向2021年的第一天，也是「好好好想見到你」演唱會第2場，邀來天王周杰倫(周董)驚喜現身，天王天團的「周五組合」於周五再度合體，火花四射。

日前主唱阿信曾在社群發文，宣布跨年夜當天會有線上特別版跨年演唱會，當時周董曾調皮留言：「我要看，不管！」阿信立馬邀請「來現場看」，於是天王與天團的「周五組合」再度合體，掀起滿場歌迷鼓譟，隔著口罩也阻擋不了震耳欲聾的尖叫聲。

周董第3次踩場五月天演唱會，也是雙方第4度同台，更是繼2019年五月天「Just Rock It!!! 藍」上海演唱會後，「周五組合」再度於周五解鎖，他們飆唱各自經典歌曲「突然好想你」、「不愛我就拉倒」及「說好不哭」，全場粉絲幾乎扯破喉嚨大合唱。

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周董一開口就輪番叫團員哥及主唱大大-阿信，「又見面了，哈囉你們好嗎 ？好久沒有開演唱會的感覺，好像前幾年我才來，有2、3年了吧！」還說雙方出道差不多都20年，但周董卻改以「前輩」尊稱五月天：「你們(指資歷)還是比我多一點！」

周董向全場祝福新年快樂：「第一天的第一場就獻給五月天，請問昨天應該沒有嘉賓吧？」阿信搖頭，他大笑：「這就對了，不會冒出像老蕭說出那種狂妄的話！不好意思，我已是第一個嘉賓了！」周董還解釋為何再來的理由：「因為票難買，又想看，阿信哥哥給我天數選，我選一月一日， 因為這是新的一天，你看他們團體都沒變，這麼純真，成軍這麼久，彼此又沒衝突，這很難得。」

此時阿信忍不住問起周董：「請問有哪些是不純真的團體？S.H.E純真嗎？」周董忽然脫口：「解散了嗎？」阿信急緩頰：「她們是單飛不解散。」雙方一來一往互虧，阿信也舉雙臂歡迎周董每周五都來，「畢竟今天是『周五』第2次(其實是第3次)合體。」

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