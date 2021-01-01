【台版狂野時速】《叱咤風雲》預告曝光　周杰倫駕AE86驚喜現身

斥資超過3億台幣的《叱咤風雲》，是一部以賽車為主題的電影，並由昆凌、曹佑寧、范逸臣及柯有倫等主演。官方趕及在2020年最後一日發布了全新的30秒預告，其中除了有不少飆車場面外，周杰倫最後一刻駕著保時捷經典車款993 RWB驚喜現身更是一大亮點。

《叱咤風雲》籌備6年多，終定檔在今年1月中台灣上映。（《叱咤風雲》預告擷圖）

由周杰倫監製的《叱咤風雲》，電影籌備6年多，並在2018年正式開拍，而預算更由初時的1.6億台幣，追加至3億。難怪導演兼編劇的陳奕先指拍攝是「一場瘋狂的冒險」，並成功完成一件「做不到的事」。

而監製周杰倫愛車也非新鮮事，當年他憑《頭文字D》「藤原拓海」一角，獲得金像獎及金馬獎最佳新演員，所以今次拍攝《叱咤風雲》都給了導演不少建議。然而導演卻踢爆，他連昆凌在戲中的吻戲都會干涉，唯他笑稱：「他（周杰倫）有說不能拍吻戲，但我們不一定會聽他的。」

昆凌在《叱咤風雲》中演天才女車手。（《叱咤風雲》預告擷圖）

《叱咤風雲》講述飾演天才女車手的昆凌，她在賽車場上遇上賽車模擬器宅男及過氣車王，三人在這機緣巧合下，成為了幫助車隊重回巔峰的「救命草」。作為目前亞洲為數不多能聚焦高級別職業賽車的電影，劇組動用了大量專業賽車和高規格賽道，而為營造更真實效果，劇組又專門製造了一台時速可高達150公里「追車專用」的攝影車，目的就是捕捉賽車手的各種角度，讓觀眾恍如置身賽車裡。

預告雖然僅有30秒，但已經讓人非常期待。（《叱咤風雲》預告擷圖）

而在今次30秒的預告中，更可以看到多輛周杰倫私人收藏名車，當中包括曾在《頭文字D》出現的經典豐田AE86，及在預告最後一刻才亮相的保時捷993 RWB。據了解，後者是周杰倫為了電影，特地委妥RWB創辦人中井啟和RWB的台灣團隊特地打造。《叱吒風雲》將在2021年1月16日台灣上映，未知電影會否在香港上映呢？