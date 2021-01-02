黃心穎被指食足20個月老本　復出無望求TVB解約放生

黃心穎和許志安自「安心事件」在19年4月爆出後，事業、形象均直插谷底，除了男主角許志安全面停工外，女主角黃心穎亦即時被TVB雪兼遠赴美國避風頭。(IG@jacquelinebwong圖片)

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前年4月爆出安心事件後，2012年港姐亞軍入行，原本被受力捧嘅黃心穎所有工作立即煞停，佢拍落嘅三套劇集喺倉底多時陸續播出，隨住最後一套作品《堅離地愛堅離地》終於播出，黃心穎暫時之後再無幕前現身機會。

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黃心穎喺TVB最後一套作品《堅離地愛堅離地》，宣傳上影都無。（劇照）

事發後黃心穎曾一度遠走美國數月，更曾傳出佢改英文名兼轉行做地產代理人，但深潛8個月後於19年12月返港。無綫藝員管理及發展部助理總經理樂易玲，之前確認心穎一直簽無薪請假紙放假，有指黃心穎同TVB仲有8年合約，回港本想等機會復出，但一直未有任何生機，就連《堅離地愛堅離地》宣傳海報都將佢完全刪走。呢日有傳媒指被合約綁死嘅心穎，20個月以來靠積蓄生活，深感翻身無望，故主動向TVB要求解約，希望轉向幕後發展。

黃心穎呢一年來IG大部分唔係狗仔就BB仔。（IG：@jacquelinebwong）

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