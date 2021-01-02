前TVB「御用惡人」何俊軒拍片親解北上發展原因：香港帶畀我恐懼

前無綫（TVB）「御用惡人」藝員何俊軒，去年公開撐警後造成話題，不但令身邊好友被起底，更與立場不同的家人關係破裂，只好北上發展尋找新出路。

日前何俊軒在抖音拍片重提舊事，影片一開始標題寫着：「香港人混不下去，才會返內地的嗎？」他在片中坦言：「其實唔係我撈唔掂，而係我喺香港冇得撈。因為我曾經接受過一個訪問，報道出街後我被人起底，亦被朋友出賣我嘅住址，加上屋企人同我割席，出街嘅時候又會遇到唔友善嘅人目光，搞到我唔敢出街成個月，仲會將窗簾緊閉，仲好怕對面樓啲人會望到我。」

何俊軒同家人政見立場不同而關係撕裂。(抖音截圖）

何俊軒續指：「其實喺呢段日子裡面，開始懷疑自己精神有問題。於是喺9月30日一清早嘅時候，一個人背包漫無目的搭車往深圳，到咗深圳之後覺得好有安全感。相比我喺香港土身土長咁多年，呢個地方只有帶畀我恐懼同驚恐，同時亦令我生命受到威脅，所以每日我都堅持搭車經羅湖返深圳。」何俊軒在片尾不忘呼籲香港年青人，仿效他心繫祖國，體會國家的文化社會發展。並獲得不少內地網民留言支持：「大陸歡迎你。」

何俊軒公開受訪撐警，惹來不少網民抨擊。（抖音截圖）