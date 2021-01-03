蔡康永稱大S用手指揮助理像訓練狗　急道歉指是節目扭曲傷害好友

蔡康永在網路節目「2021有一說一」中，與民眾演講時談到有關於人際關係的話題，拿出好友大S為例子，爆出以前她在拍戲時，總是用手指來指揮助理做事，蔡康永覺得這不就是在訓練狗嗎，3日他緊急發出聲明向大S道歉，並遺憾演講內容遭到扭曲。

蔡康永在聲明中，還原當時演講的內容「女生期望男友能夠察言觀色什麼都秒懂，像是捕手秒懂投手的暗號，助理秒懂演員的暗號。我講到這裡時，提到了大s之前參加康熙來了節目、講過的工作情況，因為拍戲過程之中，演員無法與助理說話，必須用手勢來溝通。然後，我提到女生不應該這樣要求男友，不該像是訓練狗那樣的訓練男友。」，沒想到節目剪輯出來後，很顯然已經被斷章取義，也被下了很扭曲的標題，因此蔡康永表示「造成對大s的莫大傷害，我鄭重且心痛的向大s道歉。」

蔡康永最後也再次表達心中歉意，「今後我會更嚴格要求自己發言謹慎，不要傷及無辜。演講的人是我，即使被扭曲或誤解，也該由我來承擔傷害，現在卻連累了完全無關的大s，我實在無顏面對好友。只能在此向大s致歉。」。

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