汪小菲思鄉致焦慮症？網友籲大S身為女人應嫁雞隨雞：學吓伊能靜

與台灣女星大S（徐熙媛）結婚10年育有一女一子的汪小菲，今年因新冠肺炎影響，無法像往常一樣頻繁往返於兩地，與妻小一別離就是幾個月，他9月時曾發文表示思鄉掛住囡囡，還說自己會莫名其妙一直飆汗、心悸、變瘦，網友留言提醒他要注意自己的身體健康，因為他所描述的徵狀像是焦慮症，不過當時汪小菲直接否認「從來沒有」，純粹是想孩子了。

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不過，汪小菲24號凌晨再在微博出文大呻思鄉後疑似又刪Po，直言「好像得了焦慮症」，汪小菲寫道：「每天這個時候一定睡醒，好像得了焦慮症。五個月了，很多工作我也盡力了，當心裡和體力實在撐不住的時候，就會想起家來，差不多該回去了...我恨這個疫情​​​。」

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而有網友建議大S「學學伊能靜吧」，建議她可以跟伊能靜一樣到內地工作生活，夫妻團聚還能賺錢，但被其他網友反問「為什麼一定要有個標準的生活方式？」認為每個人生活方式不同，對生活的追求也不同，覺得大S可以過她想要的生活。

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